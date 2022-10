Dacia, al Salone di Parigi arriva il primo motore ibrido

Fonte: Ufficio Stampa DACIA Salone di Parigi: tutte le novità di Dacia

Il Salone dell’Auto di Parigi è uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati del settore automotive, anche noi aspettiamo con impazienza l’inizio dell’evento, finalmente, dopo anni. La kermesse parigina aprirà le sue porte lunedì 17 ottobre, e permetterà l’ingresso ai visitatori fino alla giornata di domenica 23 ottobre.

Tra le Case automobilistiche presenti ci sarà anche Dacia, che proporrà al pubblico la sua gamma di vetture con la nuova visual identity presentata in anteprima mondiale. E non è tutto, perché a Parigi potremo vedere la concept car MANIFESTO, di cui abbiamo parlato recentemente. All’esposizione francese per la prima volta la protagonista sarà una Dacia Duster in edizione da collezione, e infine, il brand mostrerà il primo motore HYBRID 140 su una Jogger. Insomma, novità mozzafiato che la Casa non vede l’ora di lanciare al pubblico.

La nuova visual identity di Dacia

A proposito di visual identity, possiamo dire che la Casa ha appena aperto un nuovo capitolo della sua storia con l’adozione di una nuova identità di marca. Nuovo logo contemporaneamente per tutta la gamma di veicoli – composta oggi da Spring, Sandero, Logan, Duster e Jogger – nuovi concessionari, nuovo design, nuovi colori.

E proprio in occasione del Salone dell’Auto di Parigi Dacia presenterà per la prima volta al pubblico tutta la sua gamma con il nuovo emblema, Dacia Link: una D e una C stilizzate e intrecciate come gli anelli di una catena, simbolo di robustezza e semplicità. Il brand conferma così i suoi valori: essenziale e cool, robusta e outdoor, eco-smart (economica ed ecologica).

MANIFESTO: la nuova concept car

In anteprima nello stand Dacia sarà presentata al pubblico la nuova concept car. Una vettura che non è stata creata per preannunciare un modello futuro, ma per comunicare quella che sarà la visione di Dacia di un’auto essenziale, cool, robusta, accessibile ed ecologicamente performante.

Possiamo definirla un vero e proprio laboratorio su quattro ruote, un’auto creata per testare le innovazioni più avanzate, alcune delle quali potranno, a lungo termine, concretizzarsi in futuri modelli di serie. MANIFESTO è un veicolo molto compatto, leggero, più agile che veloce, adatto per l’outdoor e i grandi spazi.

Fonte: Ufficio Stampa DACIA

Dacia Duster, la versione da collezione

Chi non conosce Dacia Duster mente, è l’auto simbolo del marchio, che dal lancio avvenuto ormai nel lontano 2010 ha venduto più di due milioni di unità. La Mat Edition nasce per soddisfare le richieste dei clienti più appassionati, una vera e propria versione collector, che sottolinea ancora di più la sua personalità.

Questa edizione esclusiva sarà proposta in una configurazione unica, con motore TCe 150, potente ed efficiente, trasmissione a doppia frizione EDC, i migliori equipaggiamenti Dacia e una tinta esclusiva.

Dacia Jogger: il debutto della motorizzazione HYBRID 140

Come anticipato, al Salone di Parini debutterà la nuova motorizzazione ibrida di Dacia, su una Jogger. Le soluzioni ECO-SMART si diversificano e la Casa per la prima volta proporrà una motorizzazione ibrida in grado di erogare 140 cavalli di potenza. Una tecnologia ben nota nel Gruppo Renault, che permette ancora una volta a Dacia di contare su organi e componenti tecnici comprovati. L’apertura degli ordini è prevista per inizio 2023, con lancio commerciale nella prossima primavera.