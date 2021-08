Dacia presenta la sua nuova creatura: Jogger a sette posti

editato in: da

Dacia Jogger, un nome semplice, ma anche forte e internazionale per la “grande ultima nata” della gamma Dacia. Si tratta in particolare di una vettura familiare a 7 posti versatile che sarà svelata il 3 settembre nel corso di una presentazione digitale.

La nuovissima Dacia Jogger evoca lo sport, la natura e l’energia positiva, si posiziona come una familiare adatta per tutte le attività all’aria aperta. Un’auto innovativa, che incarna lo spirito pragmatico e autentico della Casa e l’ambiente outdoor della nuova identità del brand. E oggi ci basta attendere fino al 6 settembre per vedere Dacia Jogger in un’ambientazione outdoor, alle porte del Salone IAA di Monaco 2021, che finalmente apre le porte per la prima volta, dopo il Covid.

Dacia Jogger viene proposta sul mercato con le configurazioni a 5 o 7 posti, è la compagna ideale delle famiglie, anche le più numerose. Una vettura molto versatile, che può accompagnare ogni persona nelle sue attività quotidiane, ma anche nelle uscite in mezzo alla natura. Dacia propone un veicolo che permette ai clienti di godersi, con i propri cari, i piccoli piaceri della vita in assoluta libertà.

Il nome scelto dall’azienda, Jogger, è semplice, moderno, facile da pronunciare e da capire in tutto il mondo. Incarna la dinamicità, l’energia positiva, ma anche lo spirito outdoor. Il suffisso “ER”, come quello di Duster, il leggendario SUV di Dacia, evoca la robustezza e la resistenza di una grande compagna per la vita quotidiana delle famiglie Dacia.

Dacia svelerà la sua nuova Jogger il 3 settembre alle ore 10.00 durante un evento digitale. Dal 6 settembre poi ci sarà l’appuntamento all’IAA Mobility di Monaco, alla presenza di Denis Le Vot, Direttore Generale di Dacia, con diversi eventi originali alle porte del parco fieristico e dal 7 settembre nel cuore della città.

Dacia fa parte del Gruppo Renault, presente in 44 Paesi, soprattutto in Europa e nel Bacino del Mediterraneo. È stata fondata in Romania nel 1968, e poi acquisita dal Gruppo Renault e rilanciata nel 2004 con Logan. Dacia propone auto con il miglior rapporto qualità/prezzo del mercato, sono famosi infatti i suoi veicoli low cost, ne parliamo spesso. Grazie ai suoi modelli che sono diventati noti a livello internazionale, Logan, Sandero e Duster, Dacia ha ottenuto un grande successo commerciale, vendendo più di 7 milioni di veicoli. Vedremo le sorti del nuovo SUV Jogger.