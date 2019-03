Dacia presenta le novità della gamma al Salone di Ginevra

editato in: da

Il Salone di Ginevra è alle porte, oggi si sono svolte diverse Conferenze Stampa di presentazione dei nuovi veicoli.

L’89esima edizione aprirà al pubblico giovedì 7 marzo e darà la possibilità ai visitatori di godere dello spettacolo allestito dalle differenti Case automobilistiche fino al 17 marzo. Tra queste ci sarà anche Dacia, che darà alla luce una nuova serie speciale, denominata Techroad e per alcuni mercati europei Ultimate, dedicata alla gamma dei modelli Sandero Stepway, Duster, Logan MCV, Dokker e Lodgy. Oltre alle personalizzazioni di stile specifiche, si noteranno subito le nuove colorazioni Grigio Magnete e Rosso Fusion. Dacia inoltre lancia i nuovi motori a benzina per Duster, che verrà lanciata nella versione 4×4 entro l’estate.

Il look della nuova serie speciale presentata al Salone di Ginevra è più grintoso e dinamico, coi nuovi colori già citati e gli inserti rossi all’esterno sui battitacco e sui gusci degli specchietti, ripresi anche all’interno sulle sellerie, sui profili delle bocchette di ventilazione e sui pannelli delle porte. Rosso anche sul coprimozzo centrale che esalta i copricerchi.

Per quanto riguarda gli interni vediamo invece un alternarsi di sfumature rosse e grigie chiaro, in contrasto col cruscotto scuro. L’abitacolo è confortevole e le dotazioni che non possiamo evitare di nominare sono i radar di retromarcia con la telecamera, sistema che apre e chiude l’auto a “mani libere” senza chiavi, il climatizzatore automatico. La vettura monta anche il sistema multimediale Media Nav Evolution, che è compatibile sia con Apple CarPlay e che con Android Auto.

Per quanto concerne la motorizzazione e le novità già accennate, i propulsori a benzina vedranno il 1.3 L TCe 130 Fap e TCe 150 FAP, proposti sulla Dacia Duster a trazione integrale. Secondo quanto ha dichiarato il direttore commerciale della Casa Ionut Gheorghe:”Questo lancio annuncia un inizio promettente per il 2019. Come il 2018, anno record in Europa, segnato dalle performance di Sandero e Nuovo Duster, che ha visto crescere le vendite del 20,5%”. Le Dacia vendute in tutto il mondo lo scorso anno sono state infatti 700.798, con una crescita totale per il brand del 7%, stabilendo un nuovo record in Europa, con 511.622 immatricolazioni e una quota di mercato del 2,9%.