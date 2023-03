Dacia, nuovo allestimento per chi ama l’avventura

Fonte: Ufficio Stampa Dacia Nuovo allestimento Extreme per Dacia

Dacia ha presentato in anteprima durante il Salone dell’Auto di Bruxelles, il suo nuovo livello di allestimento Extreme su una Spring. Anche gli altri tre modelli di punta del brand presentano questo allestimento nella rispettiva gamma. Extreme si pone al top della gamma Sandero Stepway e sostituisce la serie limitata Extreme su Jogger e Duster.

Lo stile di vita outdoor

Dacia considera l’outdoor uno stile di vita: avventure, attività all’aria aperta, scoperte in solitaria o in gruppo si possono vivere serenamente solo con un compagno di viaggio robusto e resistente. Ed è per questo motivo che la Casa ha deciso di proporre l’allestimento Extreme: look outdoor che rimanda con discrezione al mondo della vita all’aria aperta ed è caratterizzato da nuove tinte Verde Oxide (Stepway, Jogger e Duster) e Blu Ardesia (Spring) e tanti altri elementi specifici per uno stile avventuriero.

Per quanto riguarda gli interni, la gamma Extreme si arricchisce di un nuovo tessuto grigio MicroCloud, materiale usato per i pannelli delle porte e i sedili, che ritroviamo anche sulla plancia (Stepway e Jogger). Si tratta di un rivestimento che offre una buona resistenza agli agenti esterni e può essere pulito con grande facilità, oltre a presentare un look unico, simile al velluto, che offre un’esperienza morbida e piacevole al tatto.

Dacia Spring Extreme: il nuovo allestimento

Con il lancio dell’allestimento Extreme di Spring, Dacia inaugura anche il nuovo motore ELECTRIC 65, disponibile solo su Spring Extreme, associata a un nuovo riduttore specifico (che moltiplica la coppia trasmessa alle ruote), offre maggiori accelerazioni e riprese su un regime più esteso per un piacere di guida elevato.

Le caratteristiche specifiche dell’allestimento Extreme

L’Extended Grip è la soluzione intelligente di Dacia per uscire tranquillamente dai sentieri battuti e affrontare strade fangose, innevate o scivolose.

Di serie nell’allestimento Extreme di Stepway e Jogger, l’Extended Grip, una volta attivato dal conducente tramite l’apposito pulsante sulla consolle centrale, consente alle ruote anteriori di girare il più possibile per trovare la migliore aderenza raschiando le superfici instabili e adattando i parametri dell’ESP (Electronic Stability Programme).

Fonte: Ufficio Stampa Dacia

Il pack Sleep è il primo accessorio della gamma InNature. Disponibile su tutti i livelli di allestimento Jogger, consente di trasformare l’abitacolo in camera da letto in pochi minuti. È un accessorio rimovibile, compatibile con tutti i Jogger prodotti fin dal lancio.

È stata inoltre ottimizzata la capacità di carico. Quando il copri bagagli è tirato, il pack risulta invisibile e Jogger si presenta come una normale auto a 5 posti. L’ingegneria del cassone di legno permette di accedere in qualsiasi momento alla zona bagagli (220 litri), a pack chiuso o aperto.

L’area coperta dal materasso è confortevole. L’altezza libera per la testa di minimo 60 cm crea uno spazio generoso.

Gli ordini in Italia sono aperti dal 1° marzo 2023. Lionel Jaillet, Direttore Performance Prodotto Dacia, ha dichiarato: “Dopo il lancio della nuova visual identity della marca su tutti i nostri modelli, assisteremo ora al lancio del nuovo livello di allestimento contemporaneamente su tutta la gamma Dacia. Chiamato Extreme, incarna l’orientamento outdoor di Dacia e accresce ulteriormente il valore della nostra promessa. Spring, Sandero Stepway, Duster e Jogger (la prima ibrida) saranno tutti disponibili nell’allestimento Extreme con un esclusivo design avventuroso e contenuti che mettono in risalto gli equipaggiamenti utili per le attività outdoor”.