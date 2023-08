Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: comunicato stampa Grazie al Pack Sleep, il bagagliaio della Jogger si trasforma in un letto matrimoniale

Che con i suoi oltre 4,5 metri di lunghezza la Dacia Jogger fosse un veicolo multiuso era un fatto risaputo. Ma che all’occorrenza potesse trasformarsi in un camper a tutti gli effetti, con tanto di letto matrimoniale per dormire più comodi, probabilmente nessuno l’aveva mai sospettato.

Eppure basta poco (sia in termini temporali, sia in termini economici) per trasformarla nell’auto perfetta per gli amanti delle avventure all’aria aperta. Il marchio del gruppo Renault ha finalmente reso disponibile anche in Italia il Pack Sleep, un pacchetto optional che permette di convertire velocemente il portabagagli del veicolo in un letto a una piazza e mezza. Disponibile per tutte le linee di equipaggiamento della Jogger (da poco disponibile anche in versione ibrida), può essere ordinato già da oggi presso la rete di showroom Dacia.

Come funziona il Pack Sleep di Dacia

Il Pack Sleep, un parallelepipedo di legno che pesa circa 50 chilogrammi, non incide minimamente sull’aspetto estetico della Jogger, né tanto meno a livello aerodinamico o funzionale.

Il pacchetto optional è interamente contenuto nel bagagliaio del veicolo e può essere rimosso con la stessa velocità e facilità con la quale lo potrete montare. Insomma, potrete perdere qualche decina di litri di capacità di carico, ma per il resto guiderete la “solita” Dacia Jogger di sempre.

Grazie a un sapiente gioco di cerniere e parti a scorrimento, il Pack Sleep si “dispiega” in una manciata di minuti ed è subito pronto a ospitare una coppia di adulti. Grazie al materasso pieghevole incluso (ma, volendo, potrete utilizzarne anche uno gonfiabile) potrete riposare in tutta comodità, senza grosse limitazioni di spazio.

Il letto pieghevole della Dacia Jogger occupa per intero la parte posteriore dell’auto, dallo schienale dei sedili anteriori al portellone del bagagliaio, passando sopra la panchetta della seconda fila ripiegata (su Jogger 7 posti anche la terza fila deve essere ripiegata). Avrete così un letto lungo 190 centimetri e largo 130 centimetri: più che sufficiente per riposarsi a dovere dopo una lunga scampagnata in montagna o lungo la costa.

Fonte: ufficio stampa

Una volta riposizionato nel bagagliaio, il pianale del letto pieghevole potrà essere utilizzato anche come tavolo per consumare pranzi e cene con il portellone aperto. Come accennato, il Pack Sleep può essere già ordinato presso gli showroom Dacia. Nel caso venga aggiunto come optional su una Dacia Jogger nuova, avrà un costo di 1.500 euro; se, invece, lo si acquista come optional per una Jogger già immatricolata lo si paga 1.990 euro.

Gli optional per gli amanti dell’outdoor e delle avventure

Come si legge nelle note stampa del produttore del gruppo Renault, il Pack Sleep si inserisce in una precisa strategia di mercato che punta a trasformare Dacia nel marchio preferito dagli amanti dell’outdoor. Nei prossimi mesi e nei prossimi anni, infatti, saranno rilasciati altri accessori della linea InNature, grazie ai quali vivere appieno la passione per l’avventura.

Il Pack Sleep, ad esempio, può essere arricchito con una tenda per creare un ambiente living più ampio e portare a tre il numero di posti letto disponibili. La tenda si monta facilmente sul portellone posteriore aperto, così da creare un ambiente unico e protetto da incursioni esterne. Per garantire la privacy assoluta sono inoltre disponibili delle tendine oscuranti per i finestrini posteriori.