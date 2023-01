Dacia Jogger sbarca in Italia la prima ibrida: i prezzi

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa DACIA In arrivo la nuova Dacia Jogger Hybrid 140

Il mese di marzo del 2022 Dacia lancia sul mercato il veicolo familiare più accessibile del segmento C, aprendo gli ordini del nuovo Jogger e proponendo ai clienti il miglior rapporto qualità/prezzo della categoria.

La Casa resta fedele ai suoi valori, e dimostra sempre il suo impegno nel rendere la mobilità accessibile a tutti, rivolgendosi, con Jogger, alle famiglie in primis, ma anche a tutti coloro che desiderano un veicolo con maggiore spazio e abitabilità per le attività del tempo libero.

Dacia Jogger è un veicolo versatile, disponibile fino a 7 posti, combina la lunghezza tipica delle familiari con l’abitabilità delle multispazio e le caratteristiche dei SUV. Una vettura senza dubbio robusta e ben piantata sulle ruote, in grado di offrire un ottimo livello di comfort a tutti i passeggeri.

La versione Hybrid 140

La versione Hybrid 140 conferma tutti quelli che sono i vantaggi di Jogger e completa l’offerta a listino con un motore ibrido molto performante, senza scendere a compromessi. La batteria è stata inserita a livello di sottoscocca al posto della ruota di scorta, e questo consente di mantenere inalterati il volume di carico e l’abitabilità da record.

Dacia Jogger è spaziosa, versatile, modulabile e anche ibrida, una vettura che dimostra di essere sempre più in linea con il concetto di eco-smart, che vediamo nelle molteplici scelte ecosostenibili che il marchio sta intraprendendo. La nuova Dacia Jogger Hybrid 140 è commercializzata a partire dal 10 gennaio 2023, mentre il suo arrivo negli showroom è previsto dal prossimo aprile.

Gli allestimenti e i prezzi di listino

Dacia Jogger Hybrid 140 viene proposto con due livelli di equipaggiamento: Expression ed Extreme. La nuova tinta di lancio è il Grigio Scisto e restano disponibili tutte le altre colorazioni attualmente presenti sulla versione termica, tranne il grigio cometa.

Nuovo Jogger Hybrid 140 è versatile e modulabile, disponibile a 5 o 7 posti e fino a 60 configurazioni possibili nella versione a sette posti, soprattutto grazie ai sedili della terza fila che possono essere tutti rimossi individualmente. La variante ibrida da 7 posti con allestimento Expression ha un prezzo di listino che parte da 25.200 euro. In allestimento Extreme, sempre a 7 posti, arriviamo invece a 26.050 euro. Non dimentichiamo che in gamma è proposto anche l’allestimento Extreme a 5 posti, con un prezzo di listino a partire da 25.250 euro.

La prima motorizzazione ibrida di Dacia

Hybrid 140 è la prima motorizzazione ibrida della Casa, vanta una potenza combinata di 140 cavalli e consumi ed emissioni di CO2 al miglior livello della gamma Jogger. Il propulsore è basato su comprovate tecnologie consolidate nel Gruppo Renault, composte da un motore benzina 4 cilindri 1,6 l da 90 cavalli, due motori elettrici e una trasmissione automatica elettrificata.

La frenata rigenerativa, associata all’alta capacità di recupero energetico delle batterie da 1,2 kWh (230V) e al rendimento della trasmissione, offre fino all’80% del tempo di guida in città in modalità 100% elettrica e un ottimo risparmio dei consumi, fino al 40% rispetto ai motori termici equivalenti.

La storia di successo di Dacia Jogger

Dacia ha lanciato sul mercato la sua innovativa familiare a 7 posti a marzo 2022. Tantissimi gli ordini e le immatricolazioni sin dal momento del lancio, l’auto ha registrato da subito un grande successo. E in meno di un anno Jogger si è rivelato il secondo veicolo più venduto a privati nel segmento C, SUV esclusi.

E la storia di successo continua, la motorizzazione Hybrid 140, dotata di trasmissione automatica con innesto a denti senza frizione, è arrivata anche su Jogger, consentendogli di conquistare nuovi clienti. A partire dal mese di gennaio in corso la Casa ha aperto gli ordini di Jogger Hybrid 140, mentre l’arrivo presso le concessionarie sarà a partire da aprile 2023.

Jogger è il primo modello Dacia a essere dotato di tecnologia ibrida, basato sul know-how del Gruppo Renault e prodotto in Romania, nello stabilimento di Mioveni. Proposta a partire da 25.200 euro in Italia, Jogger è la familiare ibrida più accessibile del mercato.

L’auto è pensata per le famiglie e i clienti che ricercano una vettura spaziosa e versatile, adatta alla città e alle attività all’aria aperta. Offre grande modernità con tecnologie al servizio del piacere di guida e un alto livello di comfort a bordo, il tutto per un budget ragionevole.

Jogger Hybrid 140 è ideale anche per chi cerca i vantaggi della guida elettrica: silenziosità, assenza di vibrazioni, avviamento sistematico al 100% elettrico, coppia immediatamente disponibile per forti accelerazioni.

La family car essenziale e versatile

La nuova versione ibrida riprende tutti i vantaggi dell’auto che già conosciamo, senza compromessi: nessuna riduzione del volume di carico e nessun impatto sull’abitabilità. La batteria è installata a livello di sottoscocca al posto della ruota di scorta, proprio come il serbatoio GPL della motorizzazione ECO-G 100.

Come abbiamo detto, Jogger monta trasmissione automatica con modalità “B” (“Brake”), che permette di incrementare la frenata rigenerativa e potenziare il freno motore. Modalità che offre più recupero energetico e più comfort di guida nelle aree urbane. Il conducente può così ridurre al minimo il ricorso al pedale del freno, offrendo un comfort inedito a tutti gli occupanti.

L’auto presenta un computer di bordo con display da 7’’, che consente di visualizzare diverse sezioni di scelta a seconda delle preferenze del guidatore, oltre alle informazioni essenziali, come il livello di ricarica della batteria di trazione, l’autonomia disponibile, il flusso di energia, e altri dati.

La nuova tecnologia ibrida

La nuova tecnologia Hybrid 140 (presentata a ottobre 2022 al Salone di Parigi) di Dacia Jogger è performante e comprovata e, come sappiamo, questa è la prima motorizzazione ibrida del marchio.

La trazione 100% elettrica all’avvio e la trasmissione automatica offrono a chi si mette alla guida di Dacia Jogger Hybrid 140 un alto livello di comfort e semplicità d’uso, elementi che ottimizzano il piacere di guida e le prestazioni energetiche del mezzo. La batteria si ricarica guidando grazie alle frenate e alle decelerazioni, per un ibrido senza alcun vincolo. L’autonomia di Jogger Hybrid 140 – dichiarata dalla Casa – è di oltre 900 chillometri (in ciclo misto omologato WLTP).

La batteria è garantita per 8 anni o 160.000 chilometri in tutto, a seconda di quale termine venga raggiunto per primo.

Lionel Jaillet, Direttore Performance Prodotto di Dacia, ha dichiarato: “Meno di un anno dopo il lancio di Jogger, abbiamo compiuto un ulteriore passo avanti proponendo la motorizzazione Hybrid 140 su questo modello. Un motore ibrido senza frizione, per un avviamento al 100% elettrico e per consumi ridotti di carburante. Jogger Hybrid 140, che rappresenta perfettamente il posizionamento di Dacia, è la familiare ibrida più accessibile del mercato, sempre dotata di un’abitabilità generosa e di equipaggiamenti essenziali. Con l’arrivo di questa motorizzazione, Dacia porta per la prima volta la tecnologia ibrida nella sua gamma”.