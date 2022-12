Fonte: Ufficio Stampa Dacia Dacia Jogger monta il primo motore ibrido della Casa

Dopo il grande successo fatto registrare da Jogger, il modello che ha conquistato tutti sul mercato con oltre 83.000 ordini e 51.000 immatricolazioni dal suo lancio nel marzo 2022, Dacia cavalca l’onda dell’entusiasmo e dell’approvazione dei clienti lanciando un nuovo aggiornamento del modello. Nel marzo 2023, infatti, la Casa romena renderà disponibile nel mercato europeo la nuovissima Jogger Hybrid 140, il compatto che per la prima volta monterà il motore ibrido dei Mioveni.

Jogger Hybrid 140, potenza e sostenibilità

Il successo della versione Eco-G 100 del modello lanciato a marzo 2022 ha portato il marchio dell’automotive della Romania a puntare forte su una tecnologia che contribuisse a elettrizzare la gamma della Casa. Realizzato nello stabilimento di Mioveni, è nato dunque Jogger Hybrid 140, il primo modello ibrido che correrà sulle strade a partire da marzo e che potrà essere ordinato da gennaio 2023.

Disponibile a partire da 24.600 euro per la versione Expression (5 posti), la Jogger è l’auto familiare ibrida più accessibile sul mercato. Presente in doppia configurazione da cinque o sette posti, il compatto si rivolge a tutti quei clienti che hanno la necessità di avere un’auto spaziosa e polivalente adatta sia alla vita di città che alle gite fuori porta. Silenzioso e dalla guida fluida e priva di vibrazioni, il modello può contare sull’avviamento completamente elettrico e una coppia istantanea che dona un’accelerazione potente.

Robusto e con una buona tenuta di strada, il Jogger offre un ottimo comfort a tutti i passeggeri, anche agli adulti seduti in terza fila nel modello a sette posti. Segna inoltre l’arrivo dei motori ibridi in casa Dacia e offre una potenza combinata di 140 CV, oltre ai migliori livelli di consumo di carburante ed emissioni di CO2 della gamma a partire da 108 g/km.

Tecnologia collaudata ed efficace

Grazie al suo motore ibrido, con un benzina a quattro cilindri da 1,6 litri che eroga 90 CV, due elettrici (uno da 50 CV e un generatore di avviamento ad alta tensione) e un motore elettrico automatico, il nuovo Jogger è comodo e facile da guidare. La frenata rigenerativa, unita agli elevati livelli di recupero energetico della batteria da 1,2 kWh (230V) e all’efficienza del cambio automatico, consentono di avere una propulsione elettrica all’80% in città e di risparmiare fino al 40% di carburante rispetto a un motore a combustione interna nel ciclo urbano guidato allo stesso modo.

La trazione completamente elettrica in partenza e il cambio automatico rendono il veicolo divertente e leggero. La batteria poi si ricarica quando il conducente frena o rallenta, creando un’esperienza ibrida davvero illimitata. Per quanto riguarda l’autonomia, il Jogger Hybrid 140 può vantare oltre 900 km in ciclo combinato WLTP, con la batteria che è garantita per i primi otto anni o 160.000 km, a seconda di quale condizione si verifichi per prima (qui vi abbiamo spiegato come il freddo ha un forte impatto sull’autonomia delle auto elettriche).

Lionel Jaillet, vicepresidente Dacia, si è detto entusiasta per il prodotto che arriverà nel primo trimestre del nuovo anno: “È un ibrido senza frizione, che offre un avviamento completamente elettrico e riduce il consumo di carburante. Il Jogger rappresenta perfettamente la posizione di Dacia: è il veicolo familiare ibrido più accessibile sul mercato e offre sempre uno spazio interno generoso oltre a tutte le caratteristiche essenziali”.