Dacia Jogger, la nuova arrivata nella gamma low cost è per tutti

C’è una nuova multispazio sulla piazza, Dacia Jogger, un’auto che si posiziona sulla fascia bassa del mercato pur offrendo tanto, soprattutto in termini di praticità. D’altronde si tratta di un veicolo familiare che rientra nel segmento C, una sorta di ibrido fra un crossover e una station wagon. Il suo forte è tuttavia il prezzo, considerando soprattutto quel che offre.

Dacia Jogger: spazio per tutto e tutti

L’ultima fatica di Dacia è un’auto tuttofare, un veicolo versatile che sembra perfetto per la stagione in dirittura d’arrivo, quella estiva, in cui le auto debbono farsi capienti per ospitare tutto il necessario per vacanze e gite fuori porta. Ecco, è proprio questo il frangente in cui Dacia Jogger pare essere proprio a suo agio, considerando il fatto che si presenta come una sorta di ibrido fra un crossover e una station wagon, che tradotto significa tanto spazio a bordo. Le dimensioni sono infatti generose, c’è anche la versione a 7 posti; la modularità contribuisce a rendere gli spazi di carico adatti alle diverse esigenze, potendo alla bisogna rimuovere la terza fila di sedili. Le barre portatutto poste sul tetto fanno il resto, modulari e gestibili in vario modo supportano fino a 80 kg di carico.

Dacia Jogger si presenta dunque come un’auto versatile, una multispazio che punta ad offrire un elevato rapporto qualità-prezzo con soluzioni intelligenti, un’ottima abitabilità a bordo e un design classico. Niente linee minimali o cifre avanguardistiche toccano l’estetica di quest’auto, che predilige più la concretezza di soluzioni sì meno moderne, ma più tangibili. D’altronde è un veicolo che strizza l’occhio all’outdoor, e lo si nota da varie particolarità che lo contraddistinguono, a partire dall’altezza da terra e dagli ampi passaruota.

Dacia Jogger: motori, allestimenti e prezzi italiani

Ci sono tre livelli di equipaggiamento disponibili a disposizione per la nuova Dacia Jogger: si va dall’Essential al Limited Edition Extreme, passando per la soluzione intermedia Comfort. Per chi vuole di più è possibile optare anche per la serie Limited Edition Extreme UP, che comprende Pack Techno e Pack Drive Plus. Ma al di là degli allestimenti, vale la pena soffermarsi sui motori. Niente diesel per questo crossover di Dacia, che si presenta con un motore a benzina da 110 cavalli o con un bifuel benzina e GPL (settore in cui Dacia è sempre più leader), l’ECO-G da 100 cavalli con serbatoio da 40 litri per il GPL e 50 per la benzina. Per entrambi i motori è prevista una trasmissione manuale a 6 rapporti.

Dacia Jogger sarà di fatto la prima auto della Casa ad essere presentata con una motorizzazione ibrida. Il lancio di questa nuova opzione è previsto per il 2023, per la quale sono previsti un motore a benzina da 1,6 litri con al corredo due motori elettrici: un e-motor e uno starter ad alta tensione. Nell’attesa dell’arrivo di questa nuova motorizzazione, Dacia (qui il listino completo) ha già nei suoi showroom la Jogger con le altre unità, auto che si presenta in Italia con un prezzo che parte da 16.250 euro per la versione bifuel e da 16.550 euro per il modello a benzina, in entrambi i casi in versione 5 posti. Per la 7 posti si parte invece da 18.950 e 19.250 euro, rispettivamente, ma con l’allestimento Comfort anziché l’Essential di base.