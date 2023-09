Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Fonte: Ufficio Stampa Dacia Dacia Duster tiene testa ai SUV cinesi

Dacia è sempre più un punto di riferimento del mercato delle quattro ruote in Italia e in Europa. Il successo del brand è legato, in particolare, ai risultati, per certi versi sorprendenti, di alcuni modelli. Uno di questi è Dacia Duster.

Presentato nel 2010 e aggiornato in più occasioni, è oggi uno dei SUV più convenienti sul mercato, riuscendo a contenere i costi anche senza troppi compromessi su dimensioni (la lunghezza supera i 4,3 metri e c’è tanto spazio a bordo) e dotazione (molto ricca, soprattutto con gli allestimenti più completi).

Quest’approccio consente a Dacia di tenere testa alle proposte, sempre più convenienti, dei costruttori cinesi che, nonostante i tentativi, non sono ancora riusciti a superare la Duster in termini di rapporto qualità/prezzo, oltre che di flessibilità e completezza della gamma. Per gli automobilisti alla ricerca di un SUV economico, infatti, il modello è sempre tra le opzioni principali.

Gamma completa e conveniente

Dopo l’ultimo aggiornamento, che ha rinnovato anche la carrozzeria con il nuovo logo della Casa, Dacia Duster si propone sul mercato italiano con una gamma particolarmente articolata e, naturalmente, molto conveniente in termini di prezzi.

Attualmente, infatti, il listino prezzi di Dacia Duster parte da 17.750 euro con l’allestimento Essential, ma è possibile puntare sulla versione Expression, più ricca in termini di dotazione, con appena 900 euro in più. Da 21.550 euro c’è l’allestimento Extreme che arricchisce la dotazione con vari elementi aggiuntivi, a partire dai cerchi da 17 pollici full black al navigatore e alla selleria specifica.

La gamma di motorizzazioni è ricca di opzioni: a disposizione della clientela c’è il tre cilindri 1.0 benzina da 90 CV a cui si affianca il propulsore di riferimento per il SUV, il TCe GPL ECO-G da 100 CV, scelto da più della metà dei clienti.

Questa versione riduce i consumi fino a 7,8 litri per 100 chilometri nel misto, con funzionamento a GPL, contribuendo ad aumentare la convenienza del SUV e ridurre i costi di gestione. A completare la gamma c’è il motore 1.5 DCI da 115 CV, motorizzazione diesel utile per i clienti che non possono rinunciare a questo tipo di alimentazione.

Sia la versione GPL che la versione diesel di Dacia Duster sono ordinabili a meno di 20.000 euro, posizionandosi al di sotto di una “soglia psicologica” di grande importanza per molti automobilisti. Per la versione GPL bastano 18.500 euro mentre per la diesel servono 19.500 euro.

Un SUV di successo

Da diversi anni oramai, Dacia Duster è stabilmente tra i modelli più venduti in Europa e, in particolare, in Italia. Lungo le strade italiane è facile registrare il passaggio di un esemplare del SUV di Dacia, spesso preferito a modelli di brand più blasonati.

Attualmente, come confermano gli ultimi dati UNRAE aggiornati ad agosto 2023, Dacia Duster è tra le 10 auto più vendute in Italia nel 2023, con oltre 21.000 unità immatricolate. Uno dei segreti del successo del SUV è rappresentato dalla versione GPL.

Con oltre 13.000 unità immatricolate nel 2023, infatti, il Duster GPL è il secondo modello più venduto in questo segmento di mercato, alle spalle della Dacia Sandero che sta registrando un grande successo commerciale in Europa. I numeri, quindi, certificano i grandi risultati ottenuti da Dacia che continua a considerare Dacia Duster come uno dei modelli di riferimento della sua gamma.