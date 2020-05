La nuova serie speciale di Dacia Duster e Sandero: i prezzi

editato in: da

Nuovo Dacia Duster: arriva anche la versione con motore Gpl

Dal lancio, avvenuto nel 2006, Dacia ha raggiunto il traguardo delle 500.000 unità vendute in Italia. Il brand Dacia ha raccolti anche altri primati nel 2019 posizionandosi al 1° posto sul mercato dell’alimentazione GPL con 38.700 unità vendute.

Dacia Duster è l’auto straniera più venduta in Italia (43.701 vendite), mentre Sandero si posiziona come la vettura più venduta del segmento B a privati (31.800 unità vendute).

Per celebrare il suo 15° anno di presenza in Europa Dacia lancia una Serie Speciale anniversario con la nuovissima tinta Blu Iron e con il numero 15! Duster, Sandero Stepway, Lodgy e Logan MCV aggiungono di serie equipaggiamenti sempre più distintivi e vantano una speciale firma “15 Years”.

All’esterno, è dotata di cerchi flexwheel da 16” (in lega diamantati da 17” per Duster), stripping laterali nella parte inferiore delle porte (non su Lodgy) e sul tetto (in opzione solo su Sandero), battitacco anteriori e badge anniversario “15”. A questo si aggiunge la scocca nero laccato per mettere in risalto i retrovisori esterni.

È disponibile in sette tinte (6 per Duster), tra cui una tinta inedita che esordisce nella gamma: il Blu Iron.

Basata sugli allestimenti Prestige per Duster e Stepway per gli altri modelli della gamma, questa Serie Speciale è dotata di equipaggiamenti di serie e tecnologieDacia: retrocamera e sensori posteriori di parcheggio, climatizzatore automatico e Media NAV con touchscreen da 7”, presa USB e Bluetooth.

La Serie Speciale 15th Anniversary è già disponibile nelle concessionarie della rete Dacia a partire da 13.650€ per Sandero Stepway 1.0 TCe ECO-G 100 e da 17.200€ per Duster TCe 100cv.