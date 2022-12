Dacia Duster, prezzo speciale per la versione a GPL

Il SUV Dacia Duster è uno dei più conosciuti e apprezzati sul mercato, una delle vetture di maggiore successo della Casa. Le caratteristiche che ne hanno determinato il successo sono senza dubbio il prezzo low cost, alla portata di tutti, e l’aspetto. Per il 2022, come abbiamo visto all’inizio dell’anno, la Casa ha deciso di apportare alcune novità a una delle auto più amate della gamma.

Dacia Duster: il successo del SUV

Il mercato dei SUV è uno dei più amati e apprezzati oggi, i dati lo confermano. Le Case automobilistiche, per questo motivo, puntano moltissimo su questa tipologia di veicoli e Dacia Duster è una delle vetture che fa parte del segmento e che, sin dal momento della sua nascita, ha ottenuto un enorme successo.

Quest’anno abbiamo visto Duster nella sua nuova veste, Dacia ha presentato anche la nuova variante Extreme, che ha anticipato l’arrivo del modello di taglia media, il Bigster, di cui abbiamo tanto parlato e che arriverà molto probabilmente nel 2025. La nuova arrivata nella gamma low cost nel 2022 invece è Jogger, il crossover moderno.

Extreme è nata come serie limitata, può contare su una gamma completa di motorizzazioni, che include il diesel dCi 115 cavalli a 2 o a 4 ruote motrici, il TCe 150 CV a 2 ruote motrici con trasmissione automatica EDC a 6 rapporti, il bifuel benzina-GPL ECO-G 100 a 2 ruote motrici con trasmissione manuale a 6 rapporti.

A proposito della versione a GPL: prezzo speciale

Il successo di Duster dura ormai da quasi 10 anni, quando è stato lanciato il primissimo modello sul mercato. Il 2022 è stato un anno di grandi cambiamenti e novità in Casa Dacia: è cambiata l’immagine del marchio rumeno, insieme al logo. Anche le promozioni di vendita e le strategie del marchio sono inedite, il noto pacchetto con mini rata e maxi rata finale oggi si chiama Dacia All-In, ennesimo cambio di nome, ma la formula rimane la stessa.

Il messaggio che la Casa vuole dare ai clienti con questa nuova promozione è: acquisto e gestione senza pensieri grazie a importi bassi e servizi inclusi. Un esempio? Dacia vende Duster Essential 4×2 TCe GPL da 100 CV promettendo ai clienti una spesa di 5 euro al giorno, molto allettante. Considerando il prezzo di listino di 17.300 euro, con un anticipo di 5.000 euro, l’acquirente paga poi 36 rate mensili dell’importo pari a 149,07 euro più le spese di incasso – con TAN 6,49% e TAEG 8,37%. Al termine c’è la maxi rata di 10.380 euro, con un limite di percorrenza di 45.000 chilometri in caso di restituzione e un costo esubero di 0,10 euro al chilometro.

Non è tutto: la Casa dà al cliente la possibilità di lasciare un usato in permuta, senza alcun obbligo di rottamazione, e negli importi sono compresi finanziamento protetto e un pack service completo, con manutenzione ordinaria e assicurazioni. Il grande vantaggio di questa promozione è legato alla competitività del prezzo in rapporto all’offerta, caratteristica che di fatto contraddistingue da sempre il brand sul mercato. La proposta di Dacia per la versione a GPL di Duster è decisamente competitiva: 5 euro al giorno, considerando anche l’anticipo di 5.000 euro, rappresentano davvero un’offerta da non perdere.

Molto vantaggiosa anche l’inclusione dei servizi nella rata del finanziamento. Come abbiamo detto Dacia Duster è una delle auto di maggiore successo in Italia, in vetta alle classifiche delle vetture più vendute sin dal lancio. Anche la variante GPL è una delle più apprezzate.