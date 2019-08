Dacia Duster, il nuovo motore a benzina da 100 cavalli

editato in: da

Dacia Duster Black Collector: ecco l’edizione limitata

Conosciamo tutti Dacia Duster, il modello di maggiore successo della Casa, il suv che ha venduto moltissime unità in questi anni.

E continua a farlo, grazie ai grandi numeri infatti Dacia ha la possibilità di aggiungere continue migliorie al suo veicolo tanto amato dalla clientela. Abbiamo visto differenti restyling nell’estetica e nella tecnologia, oltre alla recente presentazione della propulsione a Gpl. Quello di cui parliamo oggi invece è un nuovo motore a benzina disponibile su Dacia Duster.

Si tratta del TCe 100, l’ultimo propulsore creato dall’Alleanza e realizzato nello stabilimento di Pitesti in Romania. È un motore di nuova generazione che è in grado di ridurre in maniera significativa il consumo di carburante e di migliorare sostanzialmente le prestazioni. Le emissioni di CO2 e il consumo di carburante di Duster TCe 100 sono inferiori del 18% rispetto a SCe 115 che sostituisce. In questo modo si posiziona ai vertici della sua categoria in termini di motori a benzina.

Il TCe 100 è già stato lanciato in Francia il 30 luglio 2019, ed oggi è disponibile sui livelli di allestimento Access e Essentiel di Duster a prezzi molto convenienti, in vero stile Dacia. Un motore di nuova generazione a benzina a 3 cilindri turbo a iniezione indiretta è più leggero e più compatto. È dotato di una cinghia di distribuzione e di tutte le ultime tecnologie, tra cui un turbocompressore con un cancello di scarico controllato elettricamente, un collettore di scarico parzialmente integrato nella testata, doppia fasatura variabile della valvola per l’aspirazione e rivestimento spray alesaggio.

Il nuovo motore inserito su Dacia Duster è abbinato a un cambio manuale a 5 marce e offre ai conducenti una maggiore versatilità sia in città che in fuoristrada. Vanta una potenza di 100 cavalli e 160 Nm di coppia, una maggiore efficienza energetica e una maggiore reattività grazie al turbo. Il piacere di guida offerto grazie alla nuova propulsione è ottimale grazie all’aumento della coppia.

Non dimentichiamo che Dacia Duster è il suv del segmento C più venduto in Francia nel 2019, un modello chiave per il brand, che ha distribuito più di 1.515.000 unità in tutto il mondo dal 2010, e che continua ad avere un grandioso successo nel segmento delle auto compatte.