Una Dacia Duster così non l’avete mai vista

Dacia Duster: la nuova versione si evolve

Dacia Duster la conosciamo tutti, auto tanto amata per il suo fantastico rapporto qualità/prezzo, che è arrivata sul mercato italiano conquistando una buona fetta di clienti. Oggi la vediamo in una veste unica, che non avevamo mai avuto modo nemmeno di immaginare prima d’ora.

Il tuner tedesco Prior Design ha infatti deciso di creare un particolare body kit estremamente sportivo e aggressivo, proprio per tutti i proprietari di Dacia Duster che hanno il desiderio di modificare la propria auto. Si tratta di un pacchetto di accessori che la rende unica, al costo di 2.999 euro. Un equipaggiamento che apporta al SUV rumeno di successo moltissimi aggiornamenti estetici, al primo sguardo notiamo subito gli ampi passaruota. Il nome del body kit di Prior Design è Widebody Aero Kit, già ordinabile sul sito ufficiale e compatibile con tutte le Dacia Duster prodotte dal 2013 in poi.

Sono 5 gli elementi separati di cui si compone il pacchetto: minigonne laterali, spoiler posteriore, passaruota allargati, diffusore posteriore, spoiler sul lunotto. Il costo è alla portata di tutti, meno di 3.000 euro, ma chiaramente non include la manodopera. Sul sito è possibile ordinare anche solo alcune delle singole parti elencate. Le componenti del nuovo body kit aggressivo e sportivo di Prior sono state realizzate con la vetroresina Dura-Flex, materiale flessibile, resistente e verniciabile.

Tra le modifiche apportabili all’auto, è possibile scegliere il doppio terminale di scarico posteriore, cerchi in lega e pneumatici differenti, e l’assetto ribassato. Sono migliorie che però non fanno parte del kit sportivo, ma che si possono aggiungere. Il Dacia Duster Widebody Aero-Kit è una soluzione in grado di trasformare l’auto in un ‘bolide’ da corsa, almeno esteticamente.

Per quanto riguarda la macchina originale, una delle più vendute sul mercato e famosa per il suo prezzo low cost, possiamo dire che è in arrivo la terza e sempre più innovativa generazione di Dacia Duster, che dopo aver festeggiato le oltre 250.000 unità vendute in Italia è pronta a debuttare con una variante rinnovata, pronta a conquistare il mercato. Tante novità, eleganza e modernità per il nuovo SUV dalla Casa rumena che fa del suo spirito “adventure” e della sua robustezza i punti di forza attraverso i quali, grazie ad un lavoro certosino di ingeneri e designer, proverà a richiamare a sé nuovi clienti.