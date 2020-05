Dacia Duster, la nuova versione GPL mette il turbo: il prezzo

editato in: da

Dacia Duster, le versione Gpl mette il turbo

Quello del brand Dacia in Italia è una storia di successo. Dal suo lancio, avvenuto nel 2006, Dacia ha raggiunto il traguardo delle 500.000 unità vendute. Tra le sue auto più apprezzate c’è certamente Dacia Duster.

Con oltre 43.000 unità vendute nel 2019, il Duster è la prima auto straniera più venduta in Italia, con un incremento di 16.000 unità vendute nel 2019 ed un + 58% rispetto al 2018. Duster ha il primato anche nelle vendite sul mercato GPL, segnando un 54% di mix di vendita con oltre 23.000 unità vendute.

DUSTER TCE 100 ECO-G: IL TURBO AL GPL

La gamma Duster diventa oggi 100% turbo, introducendo l’alimentazione GPL sul motore Turbo benzina da 100cv.

Trasmissione manuale 5 rapporti, con una potenza di 100cv (74 kW) e una coppia di 170 Nm (+10 Nm vs 1.0 TCe 100), il TCe 100 ECO-G introduce miglioramenti significativi a livello di consumi e performance vantando un miglior rendimento energetico e una maggiore reattività, grazie al turbo, rispetto al motore SCe GPL.

Questo garantisce un piacere di guida ottimale grazie alla coppia superiore, che si manifesta per un range di giri maggiore e fin dai bassi regimi per riprese più toniche.

Il motore a 3 cilindri turbo benzina fa tesoro delle ultime novità tecnologiche sviluppate dall’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi e compie un ulteriore passo avanti grazie all’integrazione del GPL.

La capacità dei serbatoi carburante resta invariata, ma a sorprendere è l’aumento della percorrenza chilometrica. La capacità massima di riempimento del serbatoio Gpl rimane di 33,6 litri, ma rispetto al vecchio motore SCe, la percorrenza aumenta di oltre cento chilometri, per arrivare a ben 487. Anche la capienza del serbatoio benzina resta la stessa, ma con gli stessi 50 litri i chilometri in più diventano oltre 170, per un totale di 909 chilometri con un pieno di benzina.

La capacità complessiva dei serbatoi benzina e Gpl è dunque di 83,6 litri, che con il pieno di carburante consente di percorrere fino a 1400 chilometri, ben 275 in più rispetto al vecchio SCe 1.6 GPL!

Il prezzo in Italia del nuovo Duster TCe 100 ECO-G

In Italia il prezzo di partenza di nuovo Duster TCe 100 ECO-G è di 14.150 euro sul livello ESSENTIAL. La motorizzazione TCE 100 ECO-G è disponibile su tutti i livelli escluso Access. Per ogni livello (ESSENTIAL, COMFORT, PRESTIGE, 15th ANNIVERASRY) il prezzo del GPL è di soli € 350 in più rispetto al 1.0 TCe 100.