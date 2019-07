Dacia Duster Black Collector, la serie limitata del suv

editato in: da

Dacia Duster Black Collector: ecco l’edizione limitata

Dacia Duster, come ben sappiamo, è una delle auto preferite dagli italiani sin dal momento del suo lancio sul mercato.

Continua a confermarsi tale, basta vedere i numeri delle vendite, anche da quando è stata inserita nel listino, alla fine del 2018, la nuova versione con motore GPL, che ha decretato un sacco di pareri positivi. Tanto che Dacia Duster nei primi tre mesi di quest’anno è stata al secondo posto tra le auto GPL più vendute in Italia, come confermano i dati Unrae, distribuendo sul mercato 5.806 vetture in tutto, solo un gradino sotto all’iconica Fiat Panda che ne ha commercializzate invece 6.100, un buon record.

Questi numeri positivi e questo gran clamore sul mercato giustificano l’ultima scelta della Casa di lanciare una nuova serie limitata. Il 30 giugno infatti si è tenuto il classico appuntamento annuale Big Dacia Picnic all’Abbazia di Chaalis nel dipartimento Oise che si trova a nord della città di Parigi. La Casa ha presentata al pubblico la nuova edizione Dacia Duster Black Collector. Negli ulimi dieci anni l’evento è diventato di grande importanza e coinvolge sempre circa 10.000 persone che fanno parte della comunità di Dacia. Vengono organizzate differenti attività da fare anche in famiglia e viene data la possibilità di guidare delle auto, quest’anno la protagonista delle prove era la Duster 4×4.

Vediamo nel dettaglio cosa sappiamo sulla nuova edizione limitata Dacia Duster Black Collector. Innanzitutto il suo stile è unico e conferisce al suv di grande successo un aspetto elegante ma comunque avventuriero. Questa serie speciale è realizzata con livrea di colore nero metallizzato, in tinta con i tappetini. All’interno è stato inserito il sistema audio Focal, i livelli di equipaggiamento sono ottimi, con il sistema di fotocamera a visualizzazione multipla e uno schermo multimediale compatibile sia con Android Auto che con Apple CarPlay.

Il motore scelto per la nuova Dacia Duster Black Collector è un 1.3 TCe 130 Pf alimentato a benzina, la nuova edizione super limitata del suv di successo della Casa verrà venduta solo in Francia e le unità disponibili saranno in tutto 500, numerate in modo da sottolinearne l’esclusività. Le prenotazioni saranno disponibili solo online sul sito a partire dal mese di settembre.