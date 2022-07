Dacia Duster, l’auto perfetta per esperienze indimenticabili

Fonte: Ufficio Stampa DACIA Dacia Duster, la best seller si rinnova per il 2022

Dacia Duster la conosciamo tutti, è una delle auto più famose e di maggiore successo sul mercato e che in questi suoi 12 anni di vita è riuscita a totalizzare più di due milioni di immatricolazioni nel mondo. Un modello semplice ed essenziale, ma mai banale. È la vettura che ha democratizzato la categoria dei SUV, offrendo alte prestazioni a costi accessibili a tutti.

Il marchio Dacia è famoso per i suoi prezzi low cost, in tutti i suoi modelli. Fin dal suo lancio sul mercato nel 2010, la Duster ha rappresentato libertà ed evasione, garantendo comunque versatilità, spazio e comfort. E sono proprio queste le caratteristiche che hanno permesso all’auto di avere una storia di successo. Ancora oggi, dopo 12 anni dal primo lancio sul mercato, vanta risultati record nel primo semestre del 2022, si conferma nuovamente come il SUV più venduto a privati in Europa dal 2018 e in Italia si posiziona al secondo posto tra le auto straniere più vendute a privati con 13.572 immatricolazioni.

L’alleata per l’offroad

Negli ultimi anni le evoluzioni dell’auto sono state parecchie, tra cui anche l’implementazione della nuova identità di marca, ma nonostante questo il SUV Duster continua a essere un punto di riferimento per chi cerca un modello versatile e robusto, ma sempre alla portata di tutti.

Disponibile anche nella versione 4×4, ancora più off-road, consente al conducente e agli occupanti di raggiungere anche i luoghi più remoti, quelli che sognano i più avventurosi. Con Dacia Duster si passa dalle escursioni sulle dune sabbiose al camping nei boschi; ogni esperienza, anche la più estrema, diventa facile grazie ai numerosi vantaggi offerti dal SUV. Facciamo alcuni esempi: il 4×4 Monitor offre diverse informazioni sul display centrale, come l’inclinazione laterale del veicolo in condizioni stradali di dislivello o l’angolo di beccheggio per valutare la ripidità di discese e salite.

È poi possibile fare affidamento al sistema Multiview Camera nelle manovre e nelle situazioni più difficili: le telecamere presenti sono in tutto quattro, e consentono al conducente di visionare meglio l’ambiente circostante. Non per ultimo il dispositivo di assistenza alla partenza in salita, che aiuta il conducente, dando la possibilità all’auto di non retrocedere per due secondi quando si riparte dopo una sosta in pendenza.

Dacia Duster: non solo vacanze

Dacia Duster non è solo l’auto ideale per andare in vacanza, ma anche il veicolo perfetto per esperienze indimenticabili, un alleato sicuro su cui contare. I volumi esterni sono generosi, e si traducono in un’ampia abitabilità interna. Con Dacia Duster non c’è alcun limite all’avventura, e tutto è possibile anche grazie alla capienza del bagagliaio: la lunghezza di carico fino a 1,7 metri e la facilità di scomposizione della panchetta posteriore garantiscono la possibilità di trasportare tutta l’attrezzatura da campeggio, ma anche quella sportiva. I passeggeri a bordo possono godere del massimo comfort grazie ai poggiatesta ergonomici, ai nuovi rivestimenti, ai numerosi vani portaoggetti e a un ampio bracciolo scorrevole nella consolle centrale.

Il divertimento è assicurato, anche in campo tecnologico: dal touch screen da 8” con il Media Display si può ascoltare la musica a tutto volume dai 6 altoparlanti a disposizione e anche definire la rotta con il Media Nav, con navigazione e connettività via cavo per Apple CarPlay e Android Auto.

Anche le forme del SUV comunicano a primo impatto il forte carattere outdoor di Duster, che oggi vanta un look ancora più deciso. La nuova generazione è già ordinabile in tutte le concessionarie del marchio, l’auto arriverà su strada a fine anno.