Dacia diventa Extreme: le varianti inedite a listino

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Dacia Dacia Duster diventa Extreme: il nuovo allestimento in gamma

A gennaio 2021 da Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, ha presentato il piano strategico Renaulution, che stabilisce una chiara roadmap per Dacia: estendere il suo territorio capitalizzando il successo del brand degli ultimi 15 anni, riconfermando i suoi valori e puntando su un’attrattività sempre più contemporanea.

E da due anni Dacia porta avanti la strategia stabilita nel piano Renaulution. All’inizio c’è stato l’annuncio dell’ingresso del marchio nel segmento C, con la presentazione di Bigster Concept. Poi, nel 2022, l’affermazione dell’esclusivo posizionamento di Dacia Best Value for Money e l’introduzione della sua nuova visual identity.

Nel primo quadrimestre del 2023, in Italia, Dacia ha registrato una crescita del 29,4% nel mercato auto a privati. Si è affermata inoltre come il brand più venduto nel mercato auto privati con 28.913 immatricolazioni e raggiungendo una market share straordinaria del 9,7%.

L’allestimento Extreme conferma i valori del brand

Il lancio dell’allestimento Extreme rientra nella strategia di espansione del territorio di Dacia, che acquisisce una nuova attrattività, pur continuando a rispettare i suoi valori. Un nuovo allestimento, che porta oltre la filosofia “robust e outdoor” del brand, non solo dal punto di vista del design, ma anche delle funzionalità, senza perdere il suo essere essenziale, cool, economica ed ecologica.

Extreme è l’allestimento che si colloca al top della gamma Dacia, pronto per conquistare nuovi clienti che danno un grande valore all’outdoor. Si prefigge anche lo scopo di soddisfare in modo ancora più preciso le esigenze dei più fedeli a Dacia, che spesso considerano l’outdoor come uno stile di vita e che oggi, nel 70% dei casi, optano per allestimenti alto di gamma.

I quattro modelli di spicco della gamma Dacia sono ora disponibili nell’allestimento Extreme: Spring, Sandero Stepway, Duster e Jogger. Inoltre, Spring nell’allestimento Extreme può contare sul nuovo motore ELECTRIC 65.

Il design Extreme

I quattro modelli Dacia Extreme condividono elementi stilistici specifici, la cui progettazione rimanda alla vita all’aria aperta. Le auto in gamma nella nuova variante Extreme sono proposte al cliente nelle colorazioni inedite: Verde Oxide per Sandero Stepway, Duster, Jogger e Blu Ardesia per Spring, che si aggiungono alla gamma già disponibile. Per i modelli Dacia Extreme sono state aggiunte delle finiture color Rame su calotte dei retrovisori, coprimozzo, logo sul portellone del bagagliaio e altri elementi di design.

Sono presenti inoltre dei motivi decorativi “topografici”, che fanno riferimento alle curve altimetriche delle cartine militari. Questo stesso motivo si ritrova anche sulle protezioni laterali e sulle porte anteriori di Spring, Sandero Stepway e Jogger Extreme, nonché sui montanti delle porte di Duster Extreme. Le auto sono dotate di cerchi in lega Nero Lucido, da 16” su Sandero Stepway e Jogger, da 17” su Duster.

Gli interni

Un nuovo tessuto grigio MicroCloud equipaggia l’abitacolo, è morbido, per aspetto simile al velluto, molto resistente e facile da pulire, usato per i pannelli delle porte e i sedili (Sandero Stepway, Duster, Jogger) nonché per la plancia (Sandero Stepway e Jogger).

Ritroviamo anche all’interno i dettagli nello stesso color Rame degli esterni, su pannelli delle porte e profilo delle bocchette di aerazione, oltre all’emblema Dacia Link goffrato sui sedili anteriori.

Le funzionalità di ultima generazione

Come abbiamo detto, l’allestimento Extreme si contraddistingue per il design outdoor, ma anche per le funzionalità che le consentono di portare concretamente i valori del brand a un livello superiore.

Il nuovo tessuto MicroCloud lavabile è stato sviluppato appositamente per opporre una buona resistenza alle aggressioni esterne e offrire grande facilità di pulizia. I tappetini in gomma, dall’originale design “topografico, non sono solo estetici ma sono soprattutto molto pratici: ultraresistenti, facilmente rimovibili, si puliscono rapidamente e con un semplice getto d’acqua.

Per una vettura a due ruote motrici non sempre è facile affrontare tratti di strada molto innevati o fangosi, motivo per cui Dacia ha dotato le nuove varianti Extreme di Sandero Stepway e Jogger del sistema Extended Grip, una nuova soluzione intelligente, che si attiva tramite un pulsante sulla consolle centrale, e che adatta il funzionamento dell’ESP (Electronic Stability Program) e dell’ASR (Anti-Slip Regulation) per consentire una maggiore aderenza sulle superfici mobili.

Dacia Duster è disponibile nell’allestimento Extreme con trasmissione 4×4, perfetto per chi viaggia su terreni particolarmente difficili, che ha già dimostrato quanto vale anche nei luoghi più impervi.

E non è tutto, perché la Casa ha pensato a tutto e ha aggiunto il nuovo Pack Sleep, per continuare l’avventura fino a notte fonda. Perché essere costretti a lasciare un punto panoramico mozzafiato o le rive di un fiume alla fine di una bella giornata trascorsa lontani da casa? Dacia ha deciso di offrire ai suoi clienti la possibilità di passare dall’attività all’aria aperta alla vita all’aria aperta.

Il nuovo Pack Sleep è il primo elemento della gamma di accessori InNature che saranno proposti da Dacia, ed è stato lanciato in occasione della presentazione della gamma Extreme. Una novità che consente di trasformare Jogger in una vera e propria camera da letto.

In particolare troviamo una struttura di legno, adatta alle dimensioni del bagagliaio di Jogger, che si apre in meno di 2 minuti per ottenere un grande letto matrimoniale con tanto di materasso. Quest’ultimo occupa tutta la parte posteriore dell’auto, dallo schienale dei sedili anteriori al portellone del bagagliaio, passando sopra la panchetta della seconda fila ripiegata. Si ottiene così uno spazio per dormire è particolarmente generoso: 190 cm di lunghezza e fino a 130 cm di larghezza, con uno spazio in altezza di almeno 60 cm.

La cosa importante da sapere è che la struttura del Pack Sleep è richiusa completamente nel bagagliaio di Jogger, e in questo modo il cliente può disporre di un volume di carico di 220 litri, al riparo da sguardi indiscreti in quanto completamente nascosto quando il copri bagagli è chiuso. L’area di stoccaggio della struttura del Pack Sleep può essere ribaltata all’indietro formando un ripiano che diventa un comodissimo tavolo, molto utile per esempio per mangiare comodamente e al riparo, grazie al portellone aperto di Jogger.

Nonostante la completezza della struttura, il Pack Sleep in realtà ha un peso relativo, di soli 50 kg, per cui, se necessario, può essere rimossa dall’auto in maniera semplice. Si tratta di un Pack che può eventualmente essere montato su tutti i Jogger, anche quelli già in circolazione, e può essere completato anche da altri accessori che ottimizzano il comfort di utilizzo.

Il Pack Sleep è solo intelligente, semplice e pratico, ma è anche accessibile: il prezzo infatti è di soli 1.500 euro, se ordinato insieme a un Jogger nuovo. Entro il mese di giugno 2023 la Casa lo renderà disponibile anche solo come accessorio in post-vendita.