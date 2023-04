Cupra Tavascan, il primo SUV elettrico è straordinario

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Cupra Tavascan è il primo SUV elettrico coupé di Cupra

Per il suo quinto anniversario Cupra presenta in anteprima mondiale il suo primo SUV coupé completamente elettrico Tavascan, che sarà lanciato sul mercato nel 2024.

Anteprima mondiale della prima Cupra elettrica

All’evento Exponential Impulse Cupra ha deciso di presentare al pubblico Tavascan, il primo SUV coupé completamente elettrico del marchio e il suo secondo modello EV dopo Cupra Born. Un’auto che incarna perfettamente la visione elettrificata diel marchio e rimane fedele alla concept car che è stata mostrata per la prima volta ormai 4 anni fa, nel 2019, dimostrando che Tavascan non è una risposta al cambiamento, ma un veicolo in grado di crearlo.

Wayne Griffiths ha dichiarato: “Quando abbiamo presentato il concept Tavascan all’IAA di Francoforte 2019, era l’auto dei nostri sogni, un manifesto di tutto ciò che volevamo che Cupra diventasse. Da allora, abbiamo continuato a credere che se lo sogniamo, possiamo crearlo. Bene, oggi quel sogno diventa realtà”.

Il design

Il nuovo SUV Tavascan rappresenta l’impulso per un nuovo linguaggio sorprendente: il design esterno offre proporzioni atletiche e sportive. Dalla parte anteriore, il LED a matrice con la firma a tre triangoli è immediatamente riconoscibile. L’interno è un pezzo di architettura grazie al caratteristico dorso centrale insieme alle sottili prese d’aria, quasi invisibili.

Tavascan è un nuovo SUV emozionale e orientato alla guida, presenta la tecnologia del telaio dinamico DCC Sport, sospensioni sportive e sterzo progressivo. Elementi che, insieme all’aggiunta di pneumatici ad alte prestazioni montati su cerchi in lega forgiati da 21”, offrono un’esperienza di guida sportiva unica.

Guardando la parte laterale del SUV Tavascan, si notano immediatamente l’atletismo e le proporzioni sportive. Un design che enfatizza le prestazioni del SUV coupé completamente elettrico e la sensazione di velocità.

Il profilo laterale è esaltato dal design delle ruote. Il mix perfetto di design e ingegneria continua nella parte posteriore del veicolo. I temi dello stile e gli approcci ingegneristici si sposano per offrire il carattere forte di Cupra Tavascan e migliorare le prestazioni. Ciò è evidenziato nel design del diffusore posteriore, che fornisce larghezza al veicolo ma anche maggiori prestazioni aerodinamiche.

Fonte: Ufficio Stampa Cupra

Il nuovo carattere del SUV è rafforzato anche dalla varietà dei colori: Tavascan Blue, White Silver, Atacama Desert, Urano Grey, Hypernova Red e Century Bronze Matt.

All’interno lo spazio, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, è ottimizzato per offrire un comfort di alto livello, mentre le opzioni di stivaggio intelligenti stanno a indicare che c’è spazio per tutte le necessità del quotidiano, di qualsiasi occupante. E la funzionalità si estende al bagagliaio – il portellone elettrico può essere aperto tramite pedale virtuale – che 540 litri di spazio.

Fonte: Ufficio Stampa Cupra

Le prestazioni estreme

Il primo SUV coupé elettrico di Cupra è stato realizzato sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, sarà disponibile in gamma in due declinazioni di potenza: la prima da 210 kW (286 CV) e la seconda ancora più estrema, da 250 kW (340 CV). La variante più potente aggiunge la trazione integrale a doppio motore, offrendo prestazioni con la massima trazione. Cupra Tavascan VZ può raggiungere i 50 km/h in soli 2,4 secondi e scatta da 0 a 100 km/h in soli 5,6 secondi.

Non è tutto, secondo i dati dichiarati dalla Casa infatti offre un’autonomia di circa 550 km grazie al pacco batteria con capacità netta di 77 kWh. Tavascan può aggiungere 100 km di autonomia in soli 7 minuti. E quando la batteria scende solo al 10%, può essere ricaricata all’80% in poco meno di mezz’ora utilizzando almeno un punto di ricarica da 135 kW.

Tecnologia a bordo

Il nuovo SUV Cupra Tavascan è dotato di un sistema di infotainment da 15″ – il più grande finora in un modello del brand – con un’interfaccia uomo-macchina (HMI) di nuova progettazione e sviluppo. Il primo SUV coupé elettrico del marchio integra inoltre – per la prima volta in assoluto – un sistema audio ad alta fedeltà a 12 altoparlanti, sviluppato in collaborazione con l’azienda audio premium Sennheiser.

Al centro dell’attenzione per la Casa ci sono la sicurezza e la comodità, con una serie di sistemi avanzati di assistenza alla guida. La nuova versione di Connected Travel Assist migliora le prestazioni del sistema attraverso i dati ricevuti dal Cloud, soprattutto su strade scarsamente segnalate. Disponibile anche il cambio di corsia automatizzato, che rappresenta un passo avanti in termini di comfort durante la guida in autostrada. Cupra Tavascan include anche funzionalità di parcheggio avanzate, incluso il Remote Park Assist (RPA).

Le dimensioni

Il SUV misura 4.644 mm di lunghezza, 1.861 mm di larghezza e 1.597 mm d’altezza, ha un passo di 2.766 mm. Le sue dimensioni bilanciano la necessità di guidabilità con le esigenze dell’uso quotidiano, ma in un design e nelle forme che ne aumentano la desiderabilità.

Fonte: Ufficio Stampa Cupra

Tavascan mantiene il desiderio del marchio di fornire un’auto per il guidatore, ma cattura una nuova ed espressiva interpretazione delle prestazioni. Le configurazioni del telaio selezionabili attraverso il sistema DCC Sport, lo sterzo progressivo e gli pneumatici ad alte prestazioni montati su cerchi in lega forgiati da 21 pollici collegano il guidatore con l’auto e la strada per offrire un’esperienza di guida unica.

Quando esce

Progettata e sviluppata a Barcellona, ​​ Tavascan sarà prodotta nello stabilimento di Anhui del Gruppo Volkswagen in Cina, un hub di innovazione all’avanguardia per la mobilità elettrica, e sarà lanciata nel 2024, con un obiettivo annuale di oltre 70.000 immatricolazioni.

Quanto costa

Il prezzo ufficiale di Tavascan non è ancora stato comunicato. Secondo le previsioni, il listino dovrebbe partire da circa 50mila euro, per arrivare ai circa 60.000 euro della variante più potente.

Il viaggio di elettrificazione del brand

Tavascan è il primo eroe di una nuova era per il marchio. Derivata direttamente dalla showcar che fu svelata al Salone di Francoforte nel 2019, presentata come “il sogno del brand”, porta sul mercato la visione dirompente e unica di un futuro completamente elettrico.

Un SUV che porta il viaggio di elettrificazione di Cupra in una nuova direzione, con un impulso esponenziale per creare veicoli emozionali che infrangono le regole convenzionali e soddisfano una nuova generazione di appassionati di auto.

“Il viaggio del marchio verso l’elettrificazione è il suo impulso inarrestabile: è al centro di tutto ciò che facciamo. Cupra si sta trasformando in un brand completamente elettrificato, e lo farà entro il 2030. Ci sono così tante auto elettriche puramente razionali in arrivo sul mercato. Non è questo l’obiettivo di Cupra”, ha dichiarato il CEO Wayne Griffiths.