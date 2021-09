Cupra svela Urban Rebel: l’auto elettrica da città

editato in: da

Cupra si spinge oltre i limiti e presenta quella che possiamo definire la sua interpretazione più radicale di una urban car elettrica. La racing integra elettrificazione pura, sostenibilità e performance con l’emozionante estetica del mondo virtuale.

La Casa lancia Urban Rebel Concept, in grado di presentare al pubblico l’anteprima di quella che è l’idea del futuro linguaggio stilistico che sfoggerà la urban car elettrica, che sarà lanciata nel 2025. La competizione è un elemento chiave del DNA di Cupra, e questo infatti ha portato l’azienda a voler presentare la propria visione della urban car 100% elettrica in versione racing. Una vettura dall’estetica audace, emozionante e grintosa.

Il Presidente di CUPRA, Wayne Griffiths, dichiara: “L’auto urbana elettrica è un progetto strategico non solo per l’azienda ma anche per il Gruppo Volkswagen, poiché puntiamo a produrre oltre 500.000 auto elettriche urbane annualmente a Martorell per i vari marchi del Gruppo. La urban car elettrica democratizzerà e renderà la mobilità elettrica accessibile al grande pubblico”.

La vera e propria urban car 100% elettrica sarà lanciata nel 2025. La versione stradale vedrà la perfetta integrazione di un design sorprendente e una dinamica singolare, basandosi sulla piattaforma corta MEB del Gruppo VW. Rappresenta anche un’evoluzione del marchio verso un linguaggio stilistico più progressivo, pur mantenendo i valori che contraddistinguono e caratterizzano ciascuno dei modelli della Casa.

La concept car sfoggia un look da auto che sembra uscita da un videogioco racing, proiettando un’interpretazione radicale della vettura elettrica urbana dell’azienda; le linee di contorno e le superfici scolpite del design sono animate da una livrea che usa particelle cinetiche per aggiungere movimento alla superficie mentre la luce si sposta su di essa.

Un look emozionale e genuino, che si distingue grazie a linee decise e atletiche, un’espressione audace, con un approccio gender-neutral e amplificato dall’era elettrica. Il frontale è enfatizzato dalla nuova firma triangolare nei fari, il design avvolgente delle superfici vetrate genera l’effetto visivo di un casco, come sulla Cupra Tavascan Concept, e dà continuità tra i finestrini intorno all’intera vettura, conferendo l’effetto di un tetto sospeso. La vista posteriore mostra spalle vigorose, in una nuova interpretazione del design già conosciuto di Formentor, e esibisce un design iconico grazie alle proporzioni orizzontali. Vediamo un grande spoiler che dona all’auto un un aspetto imponente e deciso.

Cupra Urban Rebel Concept eroga una potenza continua di 250 kW e 320 kW di potenza di picco. Vanta un’accelerazione da 0 a 100 km/h di 3,2 secondi, verrà svelata durante l’evento di preapertura del nuovo Cupra City Garage di Monaco di Baviera, in occasione del Salone Internazionale IAA, che apre finalmente le sue porte al pubblico, il primo evento auto in Europa dopo le infinite restrizioni Covid.