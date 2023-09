Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Group Cupra presenta al Salone di Monaco la nuova Cupra DarkRebel

È la prima auto realizzata totalmente nello spazio virtuale di Cupra, che la Casa ha voluto creare pensando alla nuova e futura generazione di appassionati. È la dreamcar DarkRebel, finalmente diventata realtà e presenta all’IAA di Monaco.

Una sportiva di nuova generazione, che rivede completamente il modo in cui le auto saranno immaginate e create in futuro. La Cupra Tribe ha elaborato e fornito più di 270.000 configurazioni, che hanno contribuito alla progettazione della dreamcar Cupra DarkRebel. I dati raccolti dall’Hyper Configurator sono serviti per la creazione del design finale di DarkRebel, che ora è passata dal mondo virtuale a quello reale con la presentazione della versione fisica al Salone di Monaco, che si tiene proprio in questi giorni.

Com’è fatta

L’auto che vediamo è una sportiva a due posti 100% elettrica con un’architettura shooting brake (linea estremamente sportiva, con alcune caratteristiche da familiare) che riflette la passione e la mentalità innovativa del brand. Il colore scelto per la carrozzeria è fluido ed enigmatico, simile a quello del mercurio.

DarkRebel è una vera e propria ribelle, una provocazione dal punto di vista del design per Cupra, e ha uno scopo: dimostrare che le auto elettriche del futuro possono essere sportive, accattivanti ed emozionali, come ha affermato Wayne Griffiths, CEO di Cupra.

L’elemento luce

L’illuminazione è un elemento chiave nel design di Cupra DarkRebel, a partire da quella del logo che evidenzia il dialogo tra materiale e immateriale, mostrando come la luce possa esaltare colori e materiali. Le linee decise sono accentuate dall’iconica firma luminosa triangolare che emerge dalla carrozzeria.

Il concept sottolinea il design progressivo dell’auto e ne accresce il fascino di ispirazione sportiva. La tonalità viola scuro si evolve e cambia a seconda di come la luce sfiora la carrozzeria, per un aspetto unico e deciso.

Le dimensioni

Le dimensioni di Cupra DarkRebel ne esaltano l’innovativo design esterno: 4,5 metri di lunghezza, 2,2 metri di larghezza e 1,3 metri di altezza. L’auto prende vita soprattutto quando le sue portiere si aprono fino a 2,2 metri di altezza.

La vista laterale di DarkRebel è caratterizzata da profili scolpiti sulla carrozzeria, che la collegano con la parte anteriore e posteriore e ne rivelano tutti gli elementi tecnici, una scelta che sta a simboleggiare il rapporto tra esterno e interno.

Gli interni della DarkRebel

Cupra DarkRebel sfida le regole del design anche negli interni. Attraverso la duplice combinazione di muscoli e scheletro, corpo e struttura, viene creato un abitacolo molto innovativo. L’uso del design parametrico e della produzione additiva offrono un approccio più concreto alla sostenibilità.

L’ambiente è avvolgente, innovativo ed estremo. I dispositivi di guida coronano l’esperienza a bordo per i passeggeri, vere e proprie gemme del design, che offrono precisione con le loro forme e tecnologia all’avanguardia, completando così un interno unico.

L’abitacolo della nuova dreamcar di Cupra è semplice e puro, e questo anche grazie all’accurata lavorazione di alcuni elementi chiave per l’esperienza di guida. Per gli interni la Casa ha scelto materiali sostenibili realizzati con bambù biodegradabile al 90%.

Nell’abitacolo c’è un elemento chiave, la spina dorsale, con le sue forme asimmetriche, la sua leggerezza e il suo aspetto scultoreo. Realizzata ad hoc con le tecnologie di stampa 3D di ultimissima generazione per il metallo, offre prestazioni strutturali, massima leggerezza e la posizione perfetta per gli elementi di guida più importanti: la vediamo emergere tra la base dei sedili ed estendersi in avanti per avvolgere il conducente. Grazie alla sua regolazione longitudinale, sincronizzata con lo scorrimento della pedaliera, assicura una regolazione ergonomica ideale per la guida sportiva.

Negli interni dell’auto ci sono degli altri elementi di spicco: i sedili sportivi avvolgenti (Supersport), con poggiatesta rivestiti in tessuto a maglia 3D e sostenuti da una struttura in materiale trasparente e cristallino con inserti in rame.

Sono montati bassi e, con la loro forma leggera, si estendono oltre i loro limiti, offrendo un supporto laterale per l’intera gamba. Si adattano perfettamente e abbracciano gli occupanti per offrire il massimo del comfort e dell’aderenza per una guida sportiva.

All’interno di Cupra DarkRebel ci sono altri elementi importanti, tra cui il volante, che assume un ruolo da protagonista nell’abitacolo e che combina le geometrie del mondo delle corse con l’interattività del settore dei videogiochi. Le mani si adattano perfettamente alla sua ergonomia e il conducente percepisce tutta la potenza e il senso di controllo mentre la dreamcar è in movimento, sin da subito.

Il cambio è stato posizionato nella spina dorsale dell’auto, e per l sua realizzazione Cupra ha scelto un particolare materiale trasparente e cristallino, che si illumina e invita al tatto.

La tecnologia di ultima generazione

La nuova dreamcar che entra a far parte delle creature di Cupra, come abbiamo detto, è la prima auto della storia nata digitalmente. Una vettura sportiva dalle prestazioni elevate sia su strada che in termini di progresso tecnologico.

Sul tetto, la Casa ha deciso di inserire una moderna telecamera termica in grado di monitorare le condizioni dell’abitacolo, ma non è tutto: il sistema di controllo intelligente del clima regola di conseguenza la temperatura e i flussi d’aria, che fuoriescono dalle bocchette sotto il parabrezza.

Rivestite con un tessuto elastico traspirante sviluppato nel mondo dello sport ad alte prestazioni, le bocchette si spingono e diventano visibili a seconda della quantità di aria immessa. Infine, il colore della retroilluminazione ambientale in quest’area riesce a comunicare all’esterno se l’abitacolo si sta riscaldando o raffreddando.

Come abbiamo detto, l’illuminazione è uno degli elementi chiave nello sviluppo della nuova Cupra DarkRebel. E infatti, la comunicazione tra auto e occupanti è proprio basata su di essa, e continua anche grazie all’uso di un tessuto fluido usato per coprire il cielo dell’abitacolo, creando una cornice perfetta per gli effetti di luce, amplificando le emozioni e le esperienze delle persone a bordo.

La luce attraversa la parte anteriore dell’abitacolo, sotto il parabrezza, ed emerge dai lati dei sedili, coronando gli schienali di luce e creando una luminosità che può passare dal blu scuro al magenta scintillante e al viola. Elementi come il volante contribuiscono a questi giochi di luce.

DarkRebel offre un’esperienza utente (UX) e un’interfaccia utente (UI) di ultima generazione e avanguardistica. Abbracciando la mentalità innovativa e il DNA digitale del brand, l’auto ridefinisce l’esperienza automotive, fondendo senza soluzione di continuità il mondo fisico e quello digitale. Integrando un’esperienza di gioco, gli utenti non si limitano a guidare, ma sono coinvolti in una connessione continua e immersiva con la Cupra Tribe.

La nuova Cupra DarkRebel è stata svelata per la prima volta in occasione della Volkswagen Group Night e sarà presentata al pubblico al Cupra Open Space presso il Salone di Monaco, aperto proprio in questi giorni, fino a domenica 10 settembre.