Cupra, record di vendite nel 2022: Formentor fa da traino

Fonte: Volkswagen Group - Ufficio Stampa Cupra Formentor fa da traino al successo globale del premium brand di Seat: il 2022 di Cupra in numeri

Cupra aumenta le vendite del 93% e guida la svolta del gruppo Seat: con oltre 150.000 unità consegnate nel 2022, il premium brand della Casa di Martorell è il marchio automobilistico in più rapida crescita in Europa. Il successo di Cupra non è casuale: quella di dare priorità al premium brand è stata una decisione strategica, spiega la Casa, presa per ovviare alla carenza di componentistica essenziale, a partire dai semiconduttori.

Record di vendite per il premium brand Seat

In un anno segnato dalla continua carenza di semiconduttori e altri componenti essenziali all’industria automotive, le vendite di Cupra crescono del 92,7%: con 152.900 veicoli consegnati, il premium brand di Seat è protagonista di una svolta finanziaria che segnerà i prossimi passi del marchio acquisito da Volkswagen nel 1986.

Mentre Seat chiude il 2022 con poco più di 385 mila veicoli consegnati, facendo segnare un calo del 18,1% rispetto ai numeri del 2021, l’impulso inarrestabile di Cupra guida le vendite di Seat nel Vecchio Continente. La Germania resta il principale mercato della Casa, seguita da Spagna e Regno Unito. L’Italia, con 25.300 unità vendute, sorpassa la Francia e diventa il quarto mercato più importante per lo storico brand fondato dall’Instituto Nacional de Industria spagnolo nel lontano 1950.

Le vendite Seat crescono in Germania (+ 1,2%) e in Portogallo (+ 7,6%), mentre fanno segnare un netto calo in Francia (- 31,1%) e Regno Unito (- 27,9%). “Il 2022 è stato un anno imprevedibile ma sicuramente ne abbiamo tratto il meglio”, ha dichiarato Wayne Griffiths, CEO di Seat e Cupra. “Cupra ha superato tutte le aspettative ancora una volta, consolidando la sua posizione come marchio automobilistico in più rapida crescita in Europa”.

“Di fronte alla continua carenza di semiconduttori e componenti”, spiega Griffiths, “abbiamo preso la decisione strategica di dare priorità ai modelli Cupra con margini più elevati rispetto ai modelli Seat”. Una scelta che ha inevitabilmente influito sul numero di veicoli consegnati, ma che – ricorda il CEO – “è stato essenziale per fornire stabilità a lungo termine per l’intera azienda”.

Cupra: i numeri di un successo globale

Nonostante la crisi dei materiali, Cupra ha raggiunto nel 2022 nuove vette: trainato dal successo dalla bestseller Cupra Formentor, recentemente rivisitato in chiave Tribe Edition, il brand lanciato nel 2018 Cupra ha conquistato il traguardo dei 300.000 veicoli venduti.

Il SUV sportivo campione di vendite, che è anche la prima auto nativa del brand, ha venduto nel 2022 ben 97.600 unità, pari al 63,8% delle vendite del marchio e a oltre un quarto delle vendite totali di Seat. Grande successo anche per Cupra Born, il primo modello elettrico del brand premium Seat, che nel primo anno completo sul mercato raggiunge le 31.400 unità consegnate. “I nostri notevoli dati di consegna”, sottolinea il CEO, “dimostrano che la domanda per il marchio e i suoi veicoli elettrificati non mostra segni di rallentamento”.

E la crescita del brand si vede benissimo dai numeri del mercato europeo: + 157,6% in Austria, + 89,9% in Germania, + 87,4% nel Regno Unito, + 86,5% in Francia, + 83,9% in Italia. Il marchio ha sperimentato un’importante crescita anche sul mercato globale, con picchi del + 879,6% in Turchia (con 2.800 veicoli venduti) e del + 138,8% in Israele.

Fonte: Volkswagen Group - Ufficio Stampa

Il futuro elettrico di Cupra: nel 2024 il primo SUV

Nel 2022, l’ambiziosa espansione globale di Cupra ha preso un nuovo slancio con l’ingresso nel mercato australiano e nuovi City Garage a Lisbona, Rotterdam e Sydney. E nel 2023, il marchio è destinato a espandere questa rete globale con nuove aperture a Berlino, Madrid e Parigi.

Nel frattempo, Seat ha raggiunto nel 2022 l’importante traguardo del milionesimo SUV venduto: Arona si conferma il modello più venduto del brand, nonostante una contrazione di oltre il 30%, seguito da Seat Ibiza (- 46,4%) e Seat Leon (- 47,3%). Calano in generale le vendite del marchio spagnolo, che segnano una diminuzione del 30,4% in Spagna e del 35,2% sul mercato italiano.

“La domanda sia per i modelli Seat che per i modelli Cupra rimane molto elevata, con un portfolio ordini record per entrambi”, ha dichiarato Kai Vogler, Vicepresidente Vendite e Marketing di Seat. La forza del marchio, continua Vogler, “risiede nella desiderabilità dei nostri due marchi e nell’ampia offerta ai clienti, dai più efficienti tradizionali motori a combustione ai veicoli 100% elettrici”.

Il 2023 sarà un anno fondamentale per l’azienda: Cupra presenterà l’attesissimo Tavascan, il primo SUV sportivo completamente elettrico del marchio, che entrerà a far parte della gamma nel 2024. Per quanto riguarda la situazione delle forniture nel 2023, “l’unica cosa certa è che nulla è certo, ma dando priorità alla crescita di Cupra e all’elettrificazione di Seat siamo pronti ad affrontare le sfide del futuro e trasformarle in un’opportunità”, conclude Wayne Griffiths.