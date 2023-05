Cupra Raval, la compatta elettrica spagnola

Fonte: ufficio stampa La nuova compatta elettrica del produttore spagnolo prende il nome da uno dei quartieri di Barcellona

Non solo SUV e modelli sportivi. CUPRA continua ad ampliare la propria gamma di vetture elettriche, andando ad aggiungere un ulteriore tassello a un listino già di per sé ricco e variegato. Il produttore spagnolo ha infatti finalmente svelato il nome della prossima compatta elettrica che arricchirà la propria offerta commerciale.

Si tratta della CUPRA Raval, una cittadina full electric che nasce con una personalità e una “filosofia di vita” ben precisa: dare voce (e volante) alla generazione “electric first” ribelle e che si aspetta qualcosa di meglio rispetto a quello che c’è oggi nel mercato dell’auto. A dir la verità, però, non si tratta di una novità assoluta: la Raval era stata già svelata qualche tempo fa. Più esattamente nel 2021, quando venne presentata alla stampa come la concept car Cupra UrbanRebel.

La compatta ribelle completamente elettrica

Presentata ufficialmente nel corso del Salone dell’Automobile di Barcellona, la CUPRA Raval vuole rivolgersi a una fetta di popolazione ben precisa. La compatta elettrica è infatti pensata e progettata per dare risposte alle esigenze di mobilità, smart e sostenibile, della Gen Z. Una “nuova” generazione ribelle, sempre più attenta al proprio impatto e alla propria impronta sull’ambiente e sulla città nella quale si trova a vivere.

Una generazione caratterizzata da uno spirito combattivo e ribelle, proprio come la CUPRA Raval vuole essere. Nata dalla concept car Urban Rebel, la Raval è una compatta elettrica pensata principalmente per la mobilità urbana, ma non solo. Le linee aggressive degli esterni testimoniano infatti la volontà di non rinunciare a una guida sportiva e performante.

Le dimensioni contenute e l’utilizzo della piattaforma Meb Entry fanno invece pensare a una vettura dal prezzo di listino non elevato, con un unico motore posizionato sull’asse anteriore alimentato da batterie a celle unificate. Al momento, ovviamente, si tratta di semplici supposizioni, dal momento che il costruttore spagnolo non ha rilevato dettagli tecnici sulla sua prossima compatta.

Fonte: ufficio stampa

La scelta del nome, poi, è tutt’altro che casuale. El Barrio Raval è uno dei quartieri più vibranti di Barcellona, ma anche uno dei più complessi dove vivere. Per questo, il costruttore ha avviato dei dialoghi con le istituzioni e le associazioni del territorio per avviare un progetto di riqualificazione che aiuti i giovani.

CUPRA Raval: prezzo e disponibilità

Va detto, però, che prima di poter ammirare dal vivo la Cupra Raval sarà necessario aspettare un po’ di tempo. Secondo la scaletta annunciata dalla casa automobilistica spagnola, infatti, la produzione della compatta elettrica “ribelle” inizierà nel 2025, con i primi modelli destinati a uscire dalla catena di montaggio nel corso della seconda parte di quell’anno. Insomma, se tutto procederà come da piani, è necessario attendere ancora 24 mesi, più o meno.

CUPRA, comunque, dimostra di voler rispettare a tutti i costi gli impegni presi, annunciando una serie di investimenti necessari a ottimizzare i processi produttivi interni. La Raval sarà infatti assemblata presso lo stabilimento centrale di Martorell (un comune a poche decine di chilometri da Barcellona), che necessita di lavori di adeguamento per ospitare le nuove linee di produzione. CUPRA prevede così di investire 3 miliardi di euro nel corso dei prossimi mesi per integrare le linee di produzione dei modelli a combustione con quelle dedicate alla Raval.