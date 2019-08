Cupra, la prima auto elettrica al Salone di Francoforte

editato in: da

Cupra è la Casa sportiva iberica del Gruppo Volkswagen e che è nata da Seat, oggi è pronta a lanciare la sua prima auto elettrica.

Nell’epoca che stiamo vivendo ormai tutti i produttori di automobili nel mondo si stanno lanciando nel settore dell’elettrico e delle motorizzazioni ibride, cercando di ridurre le emissioni inquinanti di CO2 rilasciate dalle vetture in marcia e tenendo sempre più all’ambiente. All’appello mancava ancora Cupra, nata come ben sappiamo da una costola di Seat e che finalmente oggi dichiara di aver pronta la sua prima vettura elettrica.

La Casa ha annunciato che la presentazione ufficiale del veicolo avverrà al Salone di Francoforte il prossimo mese, ma il 2 settembre saremo tutti sintonizzati perché Cupra svelerà le immagini della sua concept car al pubblico. Si tratta del primo veicolo stradale completamente elettrico del marchio, con delle prestazioni uniche quanto il design mirato, la Casa ha creato un veicolo che è l’espressione audace di ciò che sarà il futuro della mobilità.

Le linee esterne scolpite della concept car si rispecchiano anche al suo interno, dove lo spazio mette insieme concetti materiali e tecnologici con grande e meticolosa attenzione, per creare un abitacolo che fornisce il perfetto equilibrio tra orientamento del conducente e comfort del passeggero. Gli interni presentano colori a contrasto, molti elementi sono realizzati in carbonio strutturale, il tutto si approccia in maniera dinamica alla tecnologia e al design, per offrire una cabina di fascia alta.

All’interno si percepisce grande equilibrio tra il guidatore e i passeggeri e non solo, anche tra prestazioni e praticità. La prima auto elettrica di Cupra porta nuove idee su ciò che un’auto di questo brand possa offrire, con la possibilità di cambiare la sua personalità per soddisfare le esigenze di chiunque. Il marchio continua a rafforzare la sua posizione di azienda focalizzata sul futuro, sviluppando veicoli che racchiudono l’essenza di storica di Cupra, ma che utilizzano tecnologie avanzate per soddisfare le mutevoli esigenze della mobilità.

La nuova concept car di Cupra evidenzia i passi che la Casa sta compiendo per internazionalizzare la sua gamma, sviluppando prodotti esclusivi che offrono il perfetto mix di prestazioni, efficienza e adattabilità in un mercato globale esigente. L’auto farà il suo debutto mondiale al Salone di Francoforte, ma il 2 settembre potremo vedere l’anteprima concessa dalla Casa.