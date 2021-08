Cupra Leon diventa estrema grazie alla ‘cura’ del tuner ABT

Le autovetture che caratterizzano il segmento C diventano sempre più sportive , per quanto riguarda il look, al fine di essere apprezzate non solo da un target più giovanile, ma anche da quello più maturo. Quest'ultima categoria, infatti, predilige auto che offrono anche più spazio e comodità.

Oggi ci soffermiamo sulla Cupra Leon (qui il listino prezzi), ovvero una Seat Leon preparata totalmente dal reparto sportivo Cupra, che utilizza la vettura base e dona alla versione "sport" un motore da 2.0 litri con la potenza di 300 CV e 400 Nm di coppia in variante hot hatch, che diventano 310 CV nella versione Sportstourer, la quale vanta anche la trazione integrale 4-Drive.

Qui entra in gioco anche ABT, il tuner del gruppo Volkswagen (di cui anche Seat fa parte) che ha proposto un restyling completo per tutti e due i modelli sportivi Leon, che ha portato un incremento della potenza di 60 CV e della coppia di 50 Nm. Con questi dati, la berlina arriva a 360 CV e la Sportstourer a 370 CV, con la coppia massima di entrambi i prodotti a 450 Nm.

Il kit realizzato da ABT non si basa solamente sull'aumento della potenza, ma modifica l'assetto mediante l'inserimento di specifiche molle che vanno a ribassare il corpo della vettura fino a 30 mm, accoppiate poi a cerchi a 10 razze da 20 pollici e disponibili nelle colorazioni nero lucido e opaco. Il prezzo totale per questo pacchetto speciale ammonta a 5.990 euro IVA inclusa, più i costi di installazione e montaggio. Le modifiche realizzate dal tuner ABT (che compie quest'anno 125 anni) in genere sono profonde ma mantengono l'aspetto estetico della vettura molto simile a quello originale, in modo che non siano immediatamente percettibili al primo sguardo.

A proposito di tuning, ci teniamo a sottolineare che, come previsto dalla legge italiana, le personalizzazioni del veicolo per uso privato sono sempre consentite entro determinati limiti che, se superati e non denunciati presso il più vicino ufficio della Motorizzazione Civile, possono comportare sanzioni pecuniarie abbastanza elevate. Per questo invitiamo tutti gli utenti che desiderino effettuare modifiche sulla propria autovettura, a informarsi sulle limitazioni imposte dal Codice della Strada, per modificare la propria automobile senza rischio di infrangere la legge.