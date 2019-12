Cupra Leon Competicion, la prima auto turismo da gara

editato in: da

Cupra si sta innovando nel mondo degli sport motoristici e oggi lo fa con la prima piattaforma di prenotazione per un’auto da corsa. Poiché il brand ha il motorsport nel suo DNA ed è un marchio contemporaneo, quest’azione riunisce i mondi delle corse e dell’innovazione.

Jaime Puig, direttore di Cupra Racing, ha dichiarato: “La Cupra ha sempre avuto un ruolo pionieristico nel mondo del motorsport. Siamo stati gli sviluppatori della prima piattaforma TCR e l’anno scorso abbiamo presentato la prima auto da turismo elettrica al 100%, la Cupra e-Racer. Con questa soluzione, il brand mostra le sue intenzioni di essere il punto di riferimento nel mondo delle corse e fa un altro passo verso la strategia di e-commerce dell’azienda”.

I clienti possono già mostrare il loro interesse per la Cupra Leon Competición sul sistema di pre-prenotazione ufficiale online e le consegne, che avranno luogo solo nella nuova sede del marchio ad alte prestazioni, inizieranno a partire dal mese di aprile 2020. L’ultima macchina da corsa TCR si baserà sulla prossima generazione di Cupra Leon, che arriverà l’anno prossimo, a dimostrazione del legame del marchio tra le strade e la pista.

La Cupra Leon Competición mostra una nuova magnifica efficienza aerodinamica, una carrozzeria studiata appositamente, una migliore distribuzione del peso, tutti elementi che contribuiscono a rendere la vettura una vera auto da corsa, pronta per la prossima stagione. L’unità di cambio è stata migliorata rendendola più robusta, una necessità per le gare. Il cuore del veicolo, un’unità turbocompressa da 2.0 litri, ha visto le sue prestazioni aumentate ed è diventato ancora più competitivo.

Si tratta di un’auto da corsa che incarna il marchio Cupra ed è pronta per affrontare qualsiasi pista. L’apertura della macchina da corsa alle prenotazioni anticipate offre una nuova dimensione e opportunità per i clienti. Lo sviluppo della nuova auto è nella sua fase finale e i test in pista sono già iniziati lo scorso ottobre, con diverse sessioni in Spagna, Portogallo e Italia. Dopo aver partecipato a più di 160 gare di diversi campionati mondiali, continentali e nazionali Cupra è ancora il marchio di auto da turismo più vincente con 70 vittorie. La Cupra Leon Competición farà il suo debutto mondiale all’inizio del 2020.