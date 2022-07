CUPRA Leon, arriva in Italia la versione sportiva

Fonte: Ufficio stampa CUPRA Il colore blu acceso di CUPRA Leon VZ Carbon

CUPRA presenta una versione ancora più tenace e sportiva della sua Leon, dando un continuo impulso alle sue credenziali ad alte prestazioni e lanciando sul mercato la variante VZ Carbon. Un modello attraverso il quale il marchio rende tributo alle vetture da competizione e arricchisce la sua offerta con una hatchback 5 porte ancora più sportiva, con motori che arrivano fino a 300 CV (221 kW).

L’auto presenta inoltre i nuovi sedili in pelle CUP Bucket Sabelt, realizzati per offrire una guida ancor più coinvolgente, e il volante multifunzione CUPRA Racing che consente all’automobilista di avere un maggior controllo sul proprio veicolo. L’allestimento si completa con cerchi in lega esclusivi da 19″ e inserti in rame, minigonne in alluminio scuro e spoiler posteriore e gusci degli specchietti retrovisori in fibra di carbonio. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di questo nuovo modello in produzione.

CUPRA e lo sguardo alle prestazioni di alto livello

Il brand che ha lanciato Formentor continua a incrementare la sua produzione di veicoli ad alte prestazioni con l’introduzione della versione speciale CUPRA Leon VZ. Grazie a quest’ultimo modello, il marchio si rifà alle vetture competitive arricchendo la sua presenza sul mercato con una variante ancora più sportiva della sua 5 porte, disponibile nelle motorizzazioni 2.0 TSI 300 CV (221 kW) DSG, 2.0 TSI 245 CV (180 kW) DSG, e anche ibrida plug-in 1.4 e-HYBRID 245 CV (180 kW) DSG.

Già al suo debutto, CUPRA Leon offriva uno stile di guida unico grazie alla sua gamma di propulsori, alle sue tecnologie dinamiche del telaio e al suo mix di sportività e raffinatezza nel look esterno e interno. CUPRA Leon offre un’esperienza di guida inimitabile anche per quanto riguarda l’abitacolo: l’utente si trova immerso in un ambiente totalmente digitalizzato e connesso, inclusi i sistemi più avanzati di guida. Leon, grazie a queste caratteristiche, risulta uno dei veicoli più interessanti del segmento di riferimento.

Il debutto italiano della nuova versione CUPRA Leon VZ Carbon permette alla Casa di incrementare la sportività e lo stile tipico del brand, grazie all’introduzione di nuovi ed esclusivi equipaggiamenti che rendono il modello ancora più appetibile, sia all’esterno che all’interno. Qui spiccano i sedili CUP Bucket Sabelt blu o nera, che conferiscono una maggior tenuta laterale e offrono una posizione di guida ergonomica, fattore importante in un veicolo dal carattere sportivo quale CUPRA Leon, che ogni anno attira sempre più appassionati.

Lo stile contemporaneo di CUPRA Leon

Lo stile contemporaneo che caratterizza l’abitacolo viene esaltato dal cruscotto con cuciture in rame, anch’esso disponibile in nero o blu Petrolio, che ospita il volante CUPRA Racing, con comandi disegnati per avviare il motore e passare velocemente alla modalità di guida personalizzata. L’esterno presenta delle modifiche che accentuano ulteriormente il carattere di CUPRA Leon VZ Carbon.

Lo spoiler posteriore in fibra di carbonio color rame è stato introdotto anche come elemento che migliora il flusso d’aria sulla carrozzeria del veicolo, andando a ridurre la turbolenza. I gusci degli specchietti retrovisori in fibra di carbonio realizzati in color rame risaltano il design esterno ed i cerchi in lega da 19” montati di serie. Questi, quindi gli elementi che caratterizzano il design esterno della versione speciale.

Il prezzo della nuova ed esclusiva versione CUPRA Leon VZ Carbon parte da 47.800 euro chiavi in mano per la motorizzazione 1.4 e-HYBRID 245 CV DSG, salvo scontistiche praticate dalle concessionarie e contributi governativi.