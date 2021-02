CUPRA Formentor, il SUV del momento: caratteristiche e prezzi

editato in: da

Cupra Formentor, si accendono le luci sul nuovo SUV spagnolo

Formentor è la prima auto nativa CUPRA, progettata e sviluppata da zero dal marchio, un esplosivo mix di esclusività, innovazione e in grado di offrire un’esperienza di guida intuitiva e dinamica ai clienti. L’auto coniuga le caratteristiche fuoristrada di un SUV con l’essenza sportiva di un’hatchback, il tutto in formato coupé. Una vettura di grande carattere, con forme scolpite che ne enfatizzano le doti. La carrozzeria è ribassata, accentuando così l’impronta sportiva. L’enfasi visiva ricade sul posteriore ma, allo stesso tempo, vengono messe in risalto la lunghezza del cofano e le proporzioni dinamiche.

Ampia l’offerta di motorizzazioni, con sette propulsori disponibili, comprese due versioni ibride plug-in a elevate prestazioni, l’auto offre un’esperienza che permette di restare sempre connessi e i più avanzati sistemi di sicurezza e di comfort portano il SUV coupé in una nuova dimensione. CUPRA Formentor è stata progettata, sviluppata ed è il primo modello 100% CUPRA costruito a Martorell. Lanciata sul mercato a fine ottobre 2020 nella versione più potente da 310 CV. Le successive varianti stanno iniziando ad arrivare sul mercato.

Le motorizzazioni disponibili in gamma

CUPRA Formentor sarà disponibile in un’ampia gamma di propulsori, incluse due versioni ibride plug-in ad alte prestazioni, da 204 e 245 CV. La versione top di gamma, disponibile fin dal lancio, è il modello benzina da 310 CV, che rappresenta l’espressione più autentica del DNA del marchio CUPRA.

Inoltre Formentor è ordinabile anche nella variante 1.5 TSI 150 CV con cambio manuale a 6 rapporti o DSG a 7 rapporti e arriverà a un totale di sette diversi propulsori, con potenze da 150 a 310 CV, tutti contraddistinti dallo stesso comportamento dinamico, senza compromessi. La gamma sarà disponibile anche in una versione con potenza inferiore a 245 CV e poi anche nella variante VZ, con potenza superiore a 245 CV. La sigla VZ significa Veloz in spagnolo.

È appena sbarcata sul mercato la CUPRA Formentor VZ 1.4 e-HYBRID 245 CV DSG. Incluse nelle varianti della gamma con potenza inferiore ci sono:

Diesel 2.0 TDI 150 CV (110 kW);

benzina 1.5 TSI 150 CV (110 kW)

entrambe con cambio manuale o automatico DSG a doppia frizione, e poi:

CUPRA Formentor 2.0 TSI da 190 CV (140 kW) con cambio DSG con doppia frizione e trazione integrale 4Drive;

la versione ibrida plug-in e-Hybrid 1.4 TSI 204 CV (150 kW) DSG.

Passando ad una potenza superiore:

CUPRA Formentor VZ 2.0 TSI da 245 CV (180 kW), cambio DSG con doppia frizione e trazione anteriore;

l’ibrida plug-in VZ con motore e-Hybrid 1.4 TSI 245 CV (180 kW) DSG;

la VZ 2.0 TSI 310 CV (228 kW), cambio DSG con doppia frizione e trazione integrale 4Drive.

Il telaio della CUPRA Formentor

Il SUV mantiene il rapporto tra propulsore e telaio per offrire una guida dinamica. Il telaio e lo sterzo offrono la guida più precisa e più coinvolgente possibile, indipendentemente dal tipo di motorizzazione. L’auto è stata progettata usando l’architettura MQB Evo, un punto di partenza che consente di integrare una varietà di tecnologie e offrire un’esperienza senza compromessi.

Lo sterzo è di tipo progressivo e massimizza l’agilità e la sicurezza per il guidatore, anche nelle condizioni più impegnative. La sensazione di sicurezza viene aumentata dall’inclusione dei freni Brembo da 18”, che garantiscono una dinamica intuitiva all’ingresso e all’uscita in curva.

Il design esterno

La versione di serie di CUPRA Formentor è rimasta fedele al concept presentato al Salone di Ginevra del 2019. Un’auto di grande carattere, con forme scolpite che ne sottolineano i molteplici tratti, esaltando la raffinatezza e trasmettendo emozione. La carrozzeria bicolore ricorda i fuoristrada, ma viene usata per affinare la silhouette, che appare infatti con un’estetica più snella. Il SUV vanta un’estetica sportiva e compatta, più vicina a quella di un’hatchback ma in formato da SUV coupé. Il frontale presenta linee decise e scolpite, è elegante e raffinato grazie all’ampia griglia frontale, sulla quale spicca il logo CUPRA in rame. Vediamo fari anteriori full LED che ne definiscono l’inconfondibile design.

Gli interni di CUPRA Formentor

Il design esterno molto espressivo si respira anche negli interni di alta qualità. L’abitacolo rispecchia lo stile unico del marchio CUPRA, e dona una grande sensazione di modernità e sportività, presentando un design sofisticato e sportivo. I sedili sportivi, disponibili con rivestimenti in pelle Petrol Blue e nera, sono montati in posizione ribassata per sfruttare al massimo lo spazio, e sono progettati per offrire una posizione di seduta più ergonomica.

Indicatori dello spirito che spinge CUPRA Formentor (tra le sette finaliste per il premio di ‘Auto dell’Anno’) sono il pulsante di avviamento del motore e il comando per la selezione della modalità di guida, il conducente si rende subito conto di essere alla guida di un’auto diversa dal solito. La plancia rivestita in pelle, con cuciture in color rame, appare come sospesa, un’impressione accentuata dall’illuminazione ambiente full LED molto avvolgente, che attraversa sotto forma di linea orizzontale la parte anteriore e entrambe le porte anteriori. Negli interni notiamo il touchscreen infotainment da 12” che mette a disposizione dei passeggeri molte funzionalità e opzioni di connettività, con un numero di pulsanti ridotto.

Connettività a bordo

Il marchio CUPRA è rinomato per offrire il massimo delle prestazioni, ma va di pari passo la determinazione a offrire i massimi livelli di connettività e digitalizzazione. Il SUV Formentor integra le più avanzate soluzioni di infotainment e connettività, che consentono a conducente e passeggeri di continuare a vivere la loro “vita digitale” anche a bordo e rimanere sempre connessi.

Sicurezza e comfort a bordo

CUPRA Formentor è più facile e sicura da guidare nella vita quotidiana ed è anche una delle auto più sicure del segmento. I sistemi di bordo utilizzano i dati forniti dai sensori integrati nel veicolo e le informazioni di sorgenti esterne. Tra gli highlight non possiamo non citare l’Adaptive Cruise Control predittivo (ACC), Travel Assist, Side ed Exit Assist e la funzione Emergency Assist.

L’Adaptive Cruise Control predittivo (ACC) può localizzare la vettura in base al percorso e ai dati GPS forniti dal sistema di navigazione e le consente anche di correggere la propria velocità in base alla configurazione della strada da percorrere. Una delle novità più importanti è rappresentata dall’introduzione dell’Emergency Assist, che permette al conducente di rimanere concentrato senza distrazioni con avvertimenti visivi e acustici. Se il conducente non reagisce, il sistema è in grado di avviare una frenata. Se non ci sono cambiamenti, la vettura può fermarsi e attivare i segnalatori luminosi. Una volta parcheggiata, la CUPRA Formentor può contattare direttamente i soccorsi attraverso il sistema eCall. Funzionalità a dir poco eccezionale.

I prezzi di listino

Il listino di CUPRA Formentor in Italia al momento è il seguente: