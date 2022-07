Cupra Formentor, l’edizione limitata ha quasi 400 cavalli

Fonte: Ufficio Stampa CUPRA Cupra presenta la versione limitata Formentor VZ5 Taiga Grey

Ormai la conosciamo, la bellissima e grintosa Cupra Formentor, crossover di medie dimensioni, è il modello inaugurale del brand sportivo che si è distaccato da Seat. Un’auto che alla clientela piace, grazie al suo design moderno e accattivante, ma anche per via delle sue prestazioni.

Il modello VZ5 lo abbiamo visto in anteprima lo scorso anno, una limited edition realizzata per superare ogni confine, presentata al mondo intero in occasione del terzo anniversario del brand. L’auto creata per costituire una proposta ancora più unica sul mercato. L’impronta sportiva, l’enfasi visiva sulle linee del posteriore e la lunghezza accentuata del cofano di Formentor VZ5 ne mettono in risalto le proporzioni e le forme scolpite, sotto cui è montato il motore 2.5 TSI cinque cilindri che sprigiona una potenza di 390 CV (287 kW) e 480 Nm di coppia.

La sigla VZ sta per Veloz (veloce), ed è quindi la firma perfetta per le versioni più potenti del SUV Formentor, in questo caso sono state prodotte solo 7.000 unità. Ma oggi arriva una variante ancora più mozzafiato.

Cupra Formentor VZ5 Taiga Grey: l’edizione limitata di 999 unità

Come abbiamo detto, Formentor VZ5 è la massima espressione delle prestazioni per gli appassionati di auto, equipaggiata con l’iconico motore a cinque cilindri che eroga 390 CV e 480 Nm di coppia. I LED Matrix di serie offrono una tecnologia all’avanguardia, un’illuminazione più brillante, più intelligente e altamente efficiente. Oggi inizia la produzione dell’esclusiva versione Taiga Grey, limitata e numerata a 999 unità.

Fonte: Ufficio Stampa CUPRA

Il design della Cupra Formentor VZ5 è stato modificato per aggiungere nella gamma anche la nuova edizione limitata VZ5 Taiga Grey. È disponibile appunto in Taiga Grey, un colore unico progettato specificamente per questo modello e limitato a sole 999 unità. La tinta esterna è abbinata a un interno specifico: grafica in Dinamica Black, traforata con un supporto in rame e sedili in pelle Nappa marrone.

Il carattere della variante speciale del SUV

Ogni Cupra Formentor VZ5 Taiga Grey includerà il numero del veicolo inciso a laser sul pannello della portiera con un effetto speciale, che sottolineerà l’esclusività del mezzo; una limited edition che avrà il suo posto nella storia del marchio. E il carattere già forte del modello è amplificato dalla luce LED Matrix, che oggi è diventata uno degli equipaggiamenti standard di serie per il SUV sportivo e potente.

In combinazione con la fotocamera frontale dell’auto, con il sistema Matrix LED è possibile regolare la distribuzione della luce. La combinazione di fari a LED Matrix e illuminazione automatica consente anche di guidare con gli abbaglianti sempre accesi, perché non abbaglia gli altri utenti della strada. Il sistema contribuisce così a una maggiore sicurezza sulla strada. Questa tecnologia di illuminazione avanzata è ora disponibile come opzione anche per le altre vetture del marchio: Cupra Leon, Leon Sportstourer e Formentor (il SUV del momento).

Fonte: Ufficio Stampa CUPRA

La produzione della versione speciale del SUV Formentor VZ5, denominata Taiga Grey, è già iniziata la scorsa settimana – come la Casa stessa ha fatto sapere – presso gli stabilimenti del marchio Martorell ed è limitata a sole 999 unità, facenti parte dell’esclusiva produzione complessiva Cupra Formentor VZ5 di 7.000 unità.