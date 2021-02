Cupra Formentor, arriva l’edizione limitata da 390 CV

editato in: da

Cupra Formentor, si accendono le luci sul nuovo SUV spagnolo

Formentor è il primo modello nativo del marchio Cupra. Oggi arriva la sua limited edition VZ5, superando ogni confine, presentata al mondo intero, in occasione del terzo anniversario del brand. Cupra Formentor VZ5 è quell’auto creata per costituire una proposta ancora più unica sul mercato.

Porta a bordo del SUV coupé ad alte prestazioni un nuovo motore a cinque cilindri, caratteristiche dinamiche più emozionanti e un’esperienza di guida che offrono ai clienti una raffinatezza e un’esclusività senza eguali. L’auto è nata per essere un modello iconico, il simbolo dell’innovazione per il brand, realizzata per offrire un’esperienza di guida intuitiva e dinamica. La nuova Formentor rappresenta il DNA di Cupra e eleva queste caratteristiche oltre ogni confine.

Wayne Griffiths, Presidente di CUPRA e SEAT, dichiara: “Celebriamo il terzo anniversario del marchio con Cupra Formentor VZ5, unendo le prestazioni eccezionali dell’acclamato motore a benzina cinque cilindri di cui è dotata a un design esterno ancora più ricercato, per un’auto che rappresenta la massima espressione delle prestazioni per gli appassionati”. L’impronta sportiva, l’enfasi visiva sulle linee del posteriore e la lunghezza accentuata del cofano di Formentor VZ5 ne mettono in risalto le proporzioni e le forme scolpite, sotto cui è montato il motore 2.5 TSI cinque cilindri che, con una potenza di 390 CV (287 kW) e 480 Nm di coppia, è in grado di rendere l’esperienza al volante ancora più esaltante. È l’auto perfetta per festeggiare il terzo anniversario di Cupra come brand indipendente e dall’identità ben definita.

La sigla VZ sta per Veloz (veloce), ed è quindi la firma perfetta per le versioni più potenti del SUV Formentor, che prende il nome dal selvaggio e mozzafiato Cap de Formentor, nell’isola balearica di Maiorca. L’auto offre la massima espressione delle prestazioni con tutta l’esclusività di una produzione limitata a 7.000 unità.

Il motore benzina cinque cilindri top di gamma da 390 CV rappresenta l’espressione più autentica del DNA del marchio e dà all’auto la capacità di raggiungere i 100 km/h in appena 4,2 secondi e una velocità massima di 250 km/h. L’innovativo assetto regolabile con modalità di guida Cupra e DCC si unisce allo sterzo progressivo, a un avanzato cambio con innesto estremamente rapido delle marce e alla garanzia del sistema di trazione integrale 4Drive. Dinamismo, emozione e prestazioni sono garantiti.

Le tecnologie più innovative sono racchiuse in un design esterno che porta l’estetica oltre ogni confine, con dettagli in fibra di carbonio e un look più aggressivo, perfetto per il carattere di VZ5, così centrato sulle prestazioni. L’abitacolo rispecchia lo stile unico di Cupra, comunicando modernità e sportività. All’interno troviamo il volante racing, il sistema di infotainment VZ da 12’’ e le soluzioni per la connettività. Il tocco finale è costituito dai nuovissimi sedili avvolgenti CUPBucket in pelle, presentati per la prima volta per Formentor VZ5. I passeggeri sono avvolti da materiali di alta qualità, con dettagli in alluminio dark spazzolato e rame che donano agli interni uno stile moderno.

Cupra Formentor è il SUV del momento, la versione VZ5 arriverà sul mercato nell’ultimo trimestre del 2021.