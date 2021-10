Cupra, al debutto la serie speciale del SUV più potente

Cupra Formentor è il primo modello nativo del marchio spagnolo. Nelle ultime settimane, in occasione del 3° anniversario del marchio, è stata presentata al mercato la serie limitata VZ5, dotata di un cuore pulsante a cinque cilindri, con caratteristiche dinamiche ancora più emozionanti e un’esperienza di guida di una raffinatezza ed esclusività senza eguali.

Il nuovo SUV Formentor VZ5 rappresenta una nuova visione ancor più completa del mondo legato al brand spagnolo, grazie alla presenza di un propulsore che è un’icona in campo automobilistico e che ben rappresenta la misura delle ambizioni della Casa automobilistica. L’impronta sportiva, le linee del posteriore e la lunghezza del cofano ne mettono in risalto le proporzioni sportive, con il motore 2.5 TSI a cinque cilindri di VZ5, ed una potenza di 390 CV (287 kW) e 480 Nm di coppia, che rendono l’esperienza di guida ancora più esaltante.

La vettura offre di serie dotazioni tecniche e tecnologiche che ne esaltano al massimo le prestazioni. La trazione integrale 4Drive permette di inviare la coppia motrice alle ruote posteriori solo quando le esigenze dinamiche del veicolo lo richiedono. Lo speciale differenziale posteriore di cui è dotata riceve la coppia inviata dalla scatola del cambio attraverso l’albero di trasmissione.

Al fine di sfruttare al massimo la tecnologia Torque Splitter, CUPRA Formentor VZ5 integra la funzione Drift che consente al conducente di usufruire di un’esperienza di sovrasterzo controllato da utilizzare esclusivamente all’interno di circuiti chiusi.

Il veicolo è inoltre contraddistinto da caratteristiche tecniche e meccaniche che ne esaltano il carattere racing. La trasmissione è costituita da cambio automatico DSG a 7 marce DQ500, progettato per i sistemi a trazione integrale 4Drive con potenze e coppie elevate, esalta oltre ogni misura le doti dinamiche di CUPRA Formentor VZ5.

La nuova Cupra Formentor VZ5 include cerchi in lega da 20”, impianto frenante Akebono con pinze anteriori a 6 pistoni e disco anteriore da 375 mm, quattro terminali di scarico visibili con finiture rame, colore carrozzeria Nero Midnight, estrattore posteriore con finiture in fibra di carbonio, specchietti esterni, passaruota e griglia anteriore in tonalità Sport Black, spoiler laterali paraurti anteriore in fibra di carbonio e badge identificativo VZ5.

Comfort di bordo e tecnologia sono garantiti da BeatsAudio System, Top View camera, portellone elettrico con sistema “handsfree”, Winter Pack e antifurto volumetrico. La vettura è disponibile ad un prezzo di listino di 62.350 euro chiavi in mano.