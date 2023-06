Cupra Born, due nuove versioni per il mercato italiano

Fonte: Cupra Le nuove serie speciali Impulse e Impulse+ della Cupra Born sono disponibili in Italia

Si rinnova la gamma della Cupra Born per il mercato italiano. Il brand, infatti, ha presentato due nuove serie speciali, la Impulse e la Impulse+, che vanno ad arricchire l’offerta dell’elettrica proponendo una dotazione di serie più completa e un comparto tecnico sempre a zero emissioni, con oltre 400 chilometri di autonomia.

Le serie speciali

La Cupra Born si rinnova con due nuove serie speciali che rendono l’elettrica del brand ancora più completa e interessante. In attesa del debutto della compatta elettrica Cupra Raval, queste nuove versioni della Born rappresentano l’occasione giusta per scegliere una nuova elettrica.

Le nuove serie speciali Impulse e Impulse+ nascono dalla versione base dell’elettrica, la Cupra Born e-Boost e propongono una dotazione di serie arricchita e con diversi contenuti aggiuntivi. La versione Impulse è dotata dei cerchi Aero Machined Typhoone Cooper e della vernice metallizzata di serie.

In più, questa serie speciale include il Pilot Pack M, un pack aggiuntivo che include il Navi System, l’Acc predittivo, la videocamera posteriore e il sistema per il riconoscimento dei segnali stradali oltre agli abbaglianti automatici.

Per i clienti alla ricerca di una dotazione ancora più completa c’è la Impulse+ che include i cerchi Aero Machined Typhoone Copper da 19 pollici (con colore Glossy Black e finiture Copper), la pompa di calore, la vernice metallizzata e il Pilot Pack L.

Questo pack aggiuntivo, rispetto alla versione M, propone anche il Side Assist, il Travel Assist, l’Intelligent Park Assist e il Trained Park Assist. Le due serie speciali includono, inoltre, diversi equipaggiamenti opzionali con cui è possibile completare la dotazione della vettura, aggiungendo gli optional desiderati. Di serie, sono disponibili le colorazioni Bianco Nevada, Argento Geyser e Grigio Quasar.

Fonte: Ufficio Stampa Cupra

Dal punto di vista tecnico, le due nuove serie speciali della Cupra Born non presentano differenze. Per entrambe, infatti, c’è un motore elettrico da 231 CV di potenza massima e 310 Nm di coppia motrice. Il motore garantisce una velocità massima di 160 km/h, con uno 0-100 km/h completato in 6,6 secondi.

Al motore si affianca un pacco batterie da 58 kWh. Per questa configurazione della Cupra Born c’è un’autonomia di circa 421 chilometri nel ciclo combinato. Per l’utilizzo in città, però, l’autonomia sale e di molto.

I dati dichiarati dall’azienda, infatti, confermano una percorrenza nel ciclo urbano di 567 chilometri. Per gli automobilisti che mirano a una versione con più autonomia, invece, si può puntare alla variante eBoost con batteria da 77 kWh che garantisce fino a 764 chilometri di utilizzo nel ciclo urbano.

I prezzi di listino

La Cupra Born è già ordinabile con le nuove edizioni speciali Impulse e Impulse+. Il prezzo è solo leggermente superiore a quello della versione base della Born, disponibile in Italia con un listino di partenza di 41.100 euro.

Per la nuova Born Impulse, infatti, servono 41.700 euro mentre per la più completa Born Impulse+ è previsto un prezzo di listino di 42.700 euro. Per entrambe le serie speciali della Cupra Born c’è la possibilità di accesso agli incentivi statali (con o senza rottamazione) che garantiscono, quindi, la possibilità di ridurre la spesa effettiva per l’acquisto dell’elettrica.