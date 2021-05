Cupra Born, il nuovo SUV elettrico spagnolo

editato in: da

Sarà presentato in prima mondiale il prossimo 25 maggio, ma ulteriori importanti novità arrivano da Cupra sul nuovissimo SUV 100% elettrico Born. Il mezzo, che prende il nome da un celebre quartiere di Barcellona, si mostrerà in una veste rivoluzionaria per il brand spagnolo.

Nato nel 2018 per differenziarsi rispetto alla gamma più “popolare” di Seat, il Gruppo catalano è pronto a conquistare il mercato con il crossover full electric realizzato sulla piattaforma MEB di Volkswagen. Perfetta combinazione tra equilibrio delle proporzioni e un look sportivo, Cupra Born è stata descritta come “emozionante” dal direttore dello stile Jorge Diez.

Tra le tante novità attese nel nuovo SUV spagnolo, oltre alla connotazione sportiva, c’è la grande distanza tra le ruote che ha permesso ai designer di concentrarsi sull’abitabilità del mezzo, con gli interni molto spaziosi e comodi. Il passo lungo, inoltre, consente di avere un montante A dinamico che, in combinazione con uno sbalzo anteriore corto e un posteriore corto, rende la guida della prima 100% elettrica di Cupra divertente.

Cresce l’attesa per conoscere i dettagli e le più piccole sfaccettature di un mezzo il cui esordio sul mercato non è stato ancora ufficializzato. Non è da escludere che il debutto possa arrivare in concomitanza con Cupra Tavascan, il SUV-coupé presentato nel 2019.

Diez ha poi anticipato come saranno la parte anteriore e posteriore del mezzo. Per quanto riguarda il frontale i fari sono stati inclinati per dare all’auto quel senso di determinazione e grinta che trasforma Born in un SUV potente e scultoreo. La presa d’aria posta nella parte inferiore inoltre permette di ‘attaccare’ l’auto all’asfalto. Sulla parte posteriore invece ci sarà una firma luminosa orizzontale che enfatizza la larghezza del corpo vettura, abbinata a un diffusore importante, che ne aumenta efficienza e aerodinamica.

“Un’auto incentrata sul piacere di guidare, creata per emozionare”. Questo il diktat del Gruppo catalano che ha lavorato assiduamente per permettere al nuovo SUV Cupra di brillare anche nell’abitacolo. Gli interni infatti sono arricchiti da finiture e materiali totalmente nuovi che utilizzano “texture con dinamismo parametrico e tecnologie all’avanguardia come il taglio laser per la massima precisione”. In attesa dell’arrivo dell’edizione limitata di Formentor, Born darà una scossa al panorama dei veicoli elettrici che per Cupra “non deve essere noioso”.