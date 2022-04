CUPRA Born, arriva la versione da 231 CV

CUPRA è pronta a compiere un gran passo avanti, introducendo nel mercato un nuovo modello contraddistinto dal design contemporaneo ed equipaggiata con un motore che porta le performance e l’emozione di guida di Born a un livello superiore: è CUPRA Born e-Boost.

CUPRA Born e-Boost vanta un powertrain unico nel segmento di riferimento. Con 231 CV e abbinato alla tecnologia e all’architettura della piattaforma MEB, garantisce cambi di direzione precisi e fluidi con un controllo esaltante. L’imponente coppia da 310 Nm a erogazione istantanea spinge generando un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,6 secondi. Il propulsore elettrico di CUPRA Born e-Boost garantisce così piacere di guida sportiva, performance e sostenibilità a emissioni zero.

Due varianti di batteria per CUPRA Born

CUPRA Born e-Boost sarà disponibile con due varianti di batteria: quella da 58 kWh e il nuovo pacco batterie da 77 kWh. Questa nuova unità, costruita su una struttura a 12 moduli e un peso di soli 503 kg, garantisce l’autonomia totale della vettura fino a 548 km nel ciclo WLTP, un riferimento assoluto per l’intero comparto. Grazie alla possibilità di ricarica in corrente continua fino a 135 kW di potenza, l’auto può essere ricaricata dal 5% all’80% in soli 36 minuti.

Tra le dotazioni di serie, si segnalano i comandi pulsanti incorporati al volante, che consentono la selezione sequenziale dei profili di guida in modo diretto. Questo permette di trarre il massimo delle performance che la vettura è in grado di esprimere attraverso l’impostazione di parametri chiave della dinamica di guida: il propulsore eroga la massima potenza, diventa più rigida anche la risposta dello sterzo, in condizioni di basse velocità l’intervento del controllo della trazione è limitato.

Vasta scelta di equipaggiamenti su richiesta

Con il comando Intelligent Park Assist il guidatore è in grado di integrare e gestire tutte le operazioni relative alla manovra di parcheggio rendendolo completamente automatizzato. Grazie al suo impianto a 12 sensori, dopo l’attivazione tramite il sistema di infotainment, il sistema assumerà il pieno controllo fino al completamento dell’operazione, senza la necessità di intervento da parte del conducente del veicolo.

Per quanto riguarda gli equipaggiamenti su richiesta, CUPRA rende disponibile il nuovo Performance Pack, volto a enfatizzare le doti dinamiche e il design sportivo di CUPRA Born (nel 2021 ha presentato il primo modello elettrico), che include: cerchi in lega da 20” Firestorm Sport Black, pneumatici performance maggiorati, controllo dinamico dell’assetto ed ESP con taratura sportiva e possibilità di disinserimento.

L’impianto audio permette di apprezzare un suono di qualità raffinata su CUPRA Born, con la possibilità di scegliere il Beats Audio System, che include un amplificatore da 395 W, 9 altoparlanti premium, un subwoofer e la tecnologia “surround”. Il Tech Pack L incluso nella versione top, riunisce la tecnologia più avanzata completata dal dispositivo avveniristico per l’automazione del parcheggio, includendo Kessy Advance con illuminazione maniglie anteriori, Connectivity box per la ricarica wireless dei dispositivi mobili, connettività Car2X.

Il prezzo di listino di nuova CUPRA Born e-Boost 231 CV con pacco batteria da 58 kWh parte da 40.700 euro chiavi in mano, mentre CUPRA Born e-Boost 231 CV con la nuova unità di pacco batteria da 77 kWh e omologazione 4 posti parte da 44.850 euro chiavi in mano, salvo scontistiche praticate dai relativi concessionari aderenti all’offerta ed incentivi statali.