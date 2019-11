Cupra Ateca, la versione speciale con 300 cavalli di potenza

editato in: da

Potenza da 300 cavalli; appena 1.999 modelli prodotti; estetica rivista e migliorata con inserti in carbonio realizzati appositamente per questa versione; abitacolo spazioso, confortevole con finiture di pregio.

Queste alcune delle caratteristiche – le più salienti, se vogliamo – della nuova Cupra Ateca Limited Edition, SUV sportivo del marchio spagnolo nato da una “costola” di Seat. Un’auto esclusiva, che fa della potenza e della cura dei dettagli i propri tratti distintici. Come accennato, rispetto alla Ateca “standard”, l’edizione limitata presentata nelle ultime monta un motore più potente e dettagli estetici specifici che la rendono ancora più “aggressiva”.

Sotto al cofano della Cupra Ateca Limited Edition troviamo il “solito” turbobenzina 2.0 TSI di Volkswagen, stesso propulsore montato dalla versione “standard” ma capace, su questo modello, di erogare fino a 300 cavalli di potenza e una coppia di 400 Nm. Grazie al cambio 7 rapporti DSG a doppia frizione e al sistema 4Drive a quattro ruote motrici, la Ateca Limited Edition garantisce prestazioni di altissimo livello. La velocità massima che può essere raggiunta è di 247 chilometri orari, mentre accelera da 0 a 100 chilometri orari in meno di 5 secondi (4,9 secondi, per la precisione).

Prestazioni da vera sportiva, insomma, accompagnate da un design (sia interno, sia esterno) rivisto sotto diversi aspetti. La carrozzeria è arricchita da inserti in fibra di carbonio appositamente disegnati per il modello, come lo spoiler posteriore e i gusci degli specchietti retrovisori. La personalizzazione riguarda anche i cerchi in lega, da 20 pollici con inserti in color oro e rame a carreggiate più ampie, e le colorazioni della livrea, alle quali si aggiunge la nuova tonalità Graphene Grey.

Modifiche estetiche sono state apportate anche all’interno dell’abitacolo, così da accentuare ulteriormente il carattere esclusivo di questo modello. I sedili anteriori hanno inserti in alcantara nella tinta Petrol Blue, mentre cruscotto e bocchette dell’impianto di aerazione hanno finiture in fibra di carbonio, esattamente come alcuni elementi esterni.

La Cupra Ateca Limited Edition, prodotta in 1.999 esemplari (di cui 40 dedicati al mercato italiano) potrà essere acquistata sia nei concessionari della rete Seat sia ordinati sul web, con consegne previste già nelle prossime settimane. Ancora ignoto il prezzo di listino, anche se si prevede che sarà inferiore ai 50 mila euro.