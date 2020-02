Crossover: lusso e prestazioni su DS 3 CROSSBACK

editato in: da

Per un SUV crossover, oggi, lusso vuol dire anche intelligenza. E per intelligenza non si intende solo l’integrazione di evoluti sistemi di assistenza alla guida, o un impianto di infotainment di ultima generazione.

L’intelligenza di un’auto sta anche nella giusta motorizzazione per offrire al guidatore un elevato piacere di guida nel pieno rispetto delle recenti, e stringenti, normative europee. Questa intelligenza la troviamo salendo a bordo di DS 3 CROSSBACK, il crossover francese compatto che offre ai suoi clienti due motorizzazioni diesel, tre benzina e una 100% elettrica. Sia sulle motorizzazioni diesel che su quelle benzina è possibile scegliere il cambio manuale, a sei rapporti, o l’automatico a otto.

DS 3 CROSSBACK: i motori diesel

DS 3 CROSSBACK è disponibile con due motori diesel, entrambi 1.5 litri BlueHDi. Il primo esprime 100 CV di potenza e 250 Nm di coppia, il secondo 130 CV e 300 Nm. Entrambi sono omologati Euro 6.2, grazie all’uso delle tecnologie FAP ed SCR che abbattono le emissioni di particolato. Entrambi i motori si distinguono per l’elevata efficienza e i bassi consumi. Abbinato al cambio automatico EAT8 a 8 rapporti, ad esempio, il diesel 130 CV consuma solo 3,8 litri per cento chilometri nel ciclo misto WLTP, che scendono a 3,7 per la motorizzazione da 100 CV abbinata al cambio manuale a 6 rapporti.

DS 3 CROSSBACK: i motori benzina

I motori benzina disponibili su DS 3 CROSSBACK sono i PureTech 1.2 turbo tre cilindri da 100, 130 o 155 CV con, rispettivamente, 205, 230 o 240 Nm di coppia. Si tratta di motori molto affidabili, tutti Euro 6.2 D-ISC e ben noti per l’ottimo rapporto tra consumi e prestazioni, tanto che il PureTech da 130 CV ha fatto incetta di premi Motore dell’Anno: quattro consecutivi. Dal punto di vista dei consumi, ad esempio, il PureTech da 100 CV con cambio manuale a sei rapporti “beve” solo 4,6 litri per cento chilometri, mentre il potente 155 CV con cambio EAT8 automatico 5 litri per cento chilometri.

DS 3 CROSSBACK E-TENSE: il crossover elettrico

Grazie all’uso della piattaforma modulare CMP multi energia, il DS 3 CROSSBACK è disponibile anche in versione E-TENSE 100% elettrica. Questa versione è dotata di un motore elettrico da 136 CV e 260 Nm di coppia, disponibile sin da subito, ed è alimentato da una batteria da 50 kWh con cui è possibile percorrere fino a 320 km nel ciclo WLTP con una sola carica. Il sistema di ricarica è compatibile con le colonnine pubbliche con potenza di 100 kW, quindi possiamo ricaricare l’80% della batteria in soli 30 minuti. Altrimenti è disponibile anche a casa: DS 3 CROSSBACK E-TENSE accetta sia la corrente trifase che monofase, con tempi di ricarica che variano dalle 5 alle 8 ore. Per aumentare l’autonomia, infine, DS 3 CROSSBACK E-TENSE ha un evoluto sistema di ricarica in frenata che, se il guidatore vuole, può rigenerare energia anche quando si alza il piede dal pedale dell’acceleratore. La batteria dura di più, i freni si consumano molto meno.