Il crossover elettrico anticipa le auto del futuro

Fonte: Ufficio Stampa IED È stato progettato dagli studenti dello IED di Torino: si chiama Moonstone e anticipa i crossover del futuro

Progettare il crossover Mitsubishi del futuro: era questa la sfida lanciata dalla Casa giapponese agli studenti del Master in Transportation Design dello IED di Torino, che hanno ideato un concept vehicle a zero emissioni che sembra provenire da un altro mondo. Si chiama Mitsubishi Moonstone ed è un Crossover elettrico nato per immaginare un futuro non troppo lontano fatto di territori inesplorati, prestazioni sorprendenti e “un lavoro scultoreo di pura dinamica”.

Presentata martedì 28 marzo in diretta streaming dalle Officine Grandi Riparazioni di Torino, la concept car disegnata dagli studenti dello IED ha intanto un futuro già certo: fino al 30 settembre sarà infatti in esposizione al MAUTO, il Museo Nazionale dell’Automobile.

Moonstone, il SUV Mitsubishi del futuro

Il crossover Mitsubishi del futuro si chiama Moonstone, ed è nato per esplorare nuove rotte: progettato dagli studenti del Master in Transportation Design dello IED di Torino, il concept vehicle a zero emissioni commissionato da Mitsubishi esibisce forme aerodinamiche, aspetto da survival e interni progettati virtualmente in 3D. Il concept crossover full electric progettato dallo IED per Mitsubishi conferma il ruolo di primo piano della città di Torino, che ancora una volta si fa ponte tra il design italiano e la tradizione automobilistica giapponese (qui la storia del centro europeo Suzuki aperto a Torino nel 2009).

Il crossover del futuro mostra linee agguerrite, enfatizzate da un color blocking che esalta i lati distintivi del progetto, tra cui spicca la calandra completamente chiusa e dipinta – a dichiarare sin dal primo sguardo la presenza di un motore elettrico sotto al cofano. Il lavoro scultoreo è interamente votato all’aerodinamica, ma non nasconde dettagli tecnici come il taglio porta ergonomico, i lidar ben visibili sul cofano e gli appariscenti fendinebbia squadrati, che riportano vagamente alla memoria lo sguardo minaccioso degli spinner di Blade Runner e dei mecha giapponesi di alcune serie di Gundam, frutto della geniale visione del futuro del designer Syd Mead.

Mitsubishi e IED: design e prestazioni di eccellenza

Mitsubishi Moonstone è un concept vehicle a zero emissioni che intende rivisitare i canoni della sportività esaltando il concetto di stile e riportando sull’orizzonte del futuro europeo un nome che – dopo l’addio definitivo al Pajero, amatissimo in Italia – sembrava essersi andato inesorabilmente eclissando.

Il crossover del futuro è stato progettato dai giovani designer dello IED di Torino per poter soddisfare criteri di eccellenza in termini di design ma anche di prestazioni 4×4: Moonstone è pensato per poter attraversare qualunque tipo di terreno, anche fuoristrada, pur prestando massima attenzione ad efficienza, sicurezza e impatto sull’ambiente.

L’idea di futuro espressa dal concept di IED per Mitsubishi passa anche dai metodi scelti per la progettazione: gli interni del crossover – che mostrano una plancia destrutturata e dettagli estremamente sofisticati – sono stati creati virtualmente, utilizzando tecnologie avanzate di progettazione tridimensionale. Nei render elaborati dai designer dell’istituto torinese, si intravede un abitacolo dalle linee pulite ed eleganti, a bilanciare un interessante gioco di volumi che lascia molto spazio agli occupanti.

Fonte: Ufficio Stampa IED

Moonstone, una prospettiva ampia sul futuro

“Moonstone è il frutto di un eccellente lavoro di squadra, della capacità di lavorare in modo trasversale e di una condivisione di competenze, valori con i quali gli studenti del Master si sono messi in gioco”, ha dichiarato Paola Zini, Direttrice dello IED Torino.

“Questa sfida, resa possibile anche grazie alla collaborazione con una realtà internazionale come Mitsubishi Motors”, ha proseguito Zini, “ha permesso agli studenti di realizzare la loro visione non solo da un punto di vista automobilistico, ma anche di contestualizzarla in termini di mobilità e di esigenze attuali, guardando al futuro con una prospettiva ampia e aperta”.

Fino al prossimo 30 settembre, Moonstone sarà esposta al MAUTO, il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino – dove è ancora possibile visitare la mostra “The Golden Age Of Rally”, dedicata alle auto che hanno fatto la storia del rally mondiale.