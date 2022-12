Cristiano Ronaldo, in regalo per Natale un’auto da sogno: il prezzo

Fonte: Getty Images Una nuova auto per CR7: regalo di Natale

Non è la prima volta che parliamo delle auto di Cristiano Ronaldo, il campione infatti ha una grandissima passione per i motori e per le supercar, tanto che ne possiede una collezione straordinaria. E anche per questo Natale la moglie ha voluto esagerare e regalargli un altro bolide estremo dal valore da capogiro.

Una piccola consolazione dopo il grande fallimento ai Mondiali. La moglie Georgina ha pubblicato un video su Instagram in cui sono immortalate le immagini più significative del Natale della loro famiglia, in cui si vede anche il momento durante il quale Ronaldo sale sull’auto per la prima volta, per testare il suo splendido regalo. Una decappottabile da urlo, che la donna gli ha consegnato con un bel fioccone rosso.

Un regalo stupendo

Georgina ha regalato al marito Cristiano Ronaldo una nuovissima e fiammante Rolls Royce, la supercar si aggiunge alla collezione ricchissima di macchine di lusso. Un pensiero davvero speciale, un modello esclusivo, già fuori produzione. Il regalo si aggiunge ad altre vetture di lusso, come la Cadillac Escalade che è arrivata per il compleanno di CR7 a febbraio o ancora l’Aston Martin dello scorso anno e la Mercedes Brabus Classe G da 600.000 euro, realizzata in una limitatissima serie di esemplari accessibili a pochissimi clienti.

Le immagini di questo meraviglioso regalo di Natale sono apparse immediatamente sui social, la moglie ha pubblicato un reel e Cristiano Ronaldo una storia in cui si vedono le foto dell’auto e i ringraziamenti, semplici ma speciali, alla donna. Un nuovissimo gioiello a quattro ruote.

L’auto straordinaria di Cristiano Ronaldo

Si tratta di una Rolls-Royce Dawn, con carrozzeria bianca, e preparata con un mega fiocco rosso per l’occasione. Uno dei modelli più noti e straordinari, che lo scorso marzo è diventato ancora più speciale, visto che la Casa ha annunciato che avrebbe stoppato la produzione della vettura per sempre, non accettando più alcun ordine.

Le ultime Wraith e Dawn sono state realizzate nel 2021 e, dopo di queste, non ne verranno più prodotte. Per questo motivo il regalo di Georgina a Cristiano è ancora più prezioso e raro. La vettura in particolare monta un motore V12 biturbo da 6.6 litri e con un cambio a 8 rapporti, è in grado di sprigionare l’eccezionale potenza di 570 CV e di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi. Il prezzo del bolide? Parliamo di circa 400.000 euro.

In questo 2022 abbiamo visto entrare altri esemplari unici nel garage del calciatore, tra cui una Aston Martin DBS Superleggera da quasi 240.000 euro. Con quest’ultimo regalo che gli ha fatto la moglie Georgina, sale ulteriormente il valore totale del suo garage, arrivando a superare i 20 milioni di euro.

Tra i costosissimi bolidi di CR7 infatti, e ne abbiamo parlato in differenti occasioni, ci sono altre vetture straordinarie ormai da anni. Per fare degli esempi possiamo citare due Bugatti uniche, la Chiron e la Veyron, che costano rispettivamente 2,5 e 2 milioni di euro, ma anche una Bentley Flying Spur da quasi 300.000 euro e McLaren Senna veramente rarissima, che vale poco più di 1 milione di euro. Non possono chiaramente mancare le supercar di Maranello, Ronaldo ha una Ferrari Monza SP2 da 1,5 milioni di euro e una Ferrari F12 TDF da circa 2 milioni.