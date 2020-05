Cristiano Ronaldo e la passione per le auto: una sorpresa alla mamma

editato in: da

Tutte le auto da sogno di Cristiano Ronaldo. Video

Eccezion fatta per il calcio, Cristiano Ronaldo ha due immense passioni nella sua vita: la famiglia e le auto sportive. Il campione portoghese ha un garage da far invidia anche a qualunque collezionista di auto sportive. Qualche esempio? Tra le altre, troviamo una Bugatti Chiron, una McLaren Senna e una Lamborghini Aventador.

Ma anche del forte legame che lega il calciatore della Juventus con la mamma si sa praticamente tutto. Nelle scorse settimane, tanto per fare un esempio, CR7 è “fuggito” da Torino per recarsi a Madeira, dove la madre era ricoverata in ospedale a causa di un ictus. Un malanno leggero, per fortuna della donna, che sembra essersi ripresa a pieno. Lo testimoniano le foto pubblicate negli ultimi giorni sul suo profilo Instagram, inclusa quella in cui Dolores ringrazia Cristiano e i suoi fratelli per l’ultimo regalo ricevuto, un SUV Mercedes nuovo fiammante.

“Grazie ai miei figli per questo regalo. Buona giornata a tutti”. Questo si legge nella didascalia del post pubblicato su Instagram, con la donna in posa al fianco del SUV nero infiocchettato con un nastro rosso. Si tratta di un regalo per la festa della mamma, ricorrenza che in Portogallo cade proprio oggi (mentre in Italia la festa della mamma viene festeggiata la seconda domenica di maggio).

L’auto che Cristiano Ronaldo e i suoi fratelli hanno regalato alla mamma è una Mercedes GLC Coupè 350 da 100 mila euro. Un SUV “mid size” dall’anima decisamente sportiva, capace di coniugare sicurezza e tenuta di strada a prestazioni degne di un’auto sportiva. Il motore Mercedes, infatti, è capace di spingere il SUV a una velocità massima di 235 chilometri orari, con un’accelerazione da 0 a 100 chilometri orari in 5,9 secondi. Un tempo da record, o quasi, vista la stazza e il peso del veicolo.

Va poi ricordato che lo stesso CR7 ha recentemente ricevuto un fuoristrada Mercedes in regalo. In quel caso, però, si trattava di una Mercedes Classe G Brabus, un veicolo esclusivo e da tutti ritenuto come il fuoristrada più potente al mondo grazie al suo motore V12 da 900 cavalli. Un’auto da 300 mila euro e realizzata in pochissimi esemplari, che ora fa bella mostra di sé nel garage del fenomeno portoghese.