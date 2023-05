Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: 123RF Cresce il mercato delle auto elettriche in Italia: quali sono i modelli più venduti

Buoni i numeri del mercato auto in Italia nel mese di aprile 2023, quarto segno positivo mensile dall’inizio dell’anno. Oltre al confronto con un aprile 2022 a -33%, ha contribuito a questo risultato anche il progressivo sblocco degli ordini che erano rimasti inevasi nei mesi precedenti a causa dei rallentamenti nella catena di fornitura, per via della crisi dei microchip e delle materie prime, che conosciamo molto bene.

La situazione italiana

Secondo i dati pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il mese di aprile appena concluso ha visto un totale di 125.805 immatricolazioni in Italia, con un buon +29,2%, contro le 97.365 unità registrate nello stesso mese del 2022.

Da gennaio ad aprile 2023 i volumi totali si attestano a 552.850 unità, contro le 435.681 registrate a nel primo quadrimestre dello scorso anno, con una crescita del 26,9%. Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA, afferma: “Ad aprile 2023, il mercato auto italiano realizza la quarta crescita mensile consecutiva a doppia cifra (+29,2%), anche grazie al confronto con un aprile 2022 che aveva chiuso in forte calo (-33%) a causa dell’attesa dell’effettiva entrata in vigore delle misure di incentivazione”.

E cosa dice a proposito degli incentivi auto in Italia: “A proposito di effetto attesa, onde evitarlo nei prossimi mesi, chiediamo di accelerare la rimodulazione degli incentivi attualmente in vigore per l’acquisto di vetture a bassissime e zero emissioni e di provvedere alla riallocazione degli oltre 250 milioni di euro avanzati dall’ecobonus 2022 per l’incentivazione delle fasce 0-20, per supportare la ripresa e la crescita del mercato delle auto elettriche (BEV), anche aumentandone l’incentivo unitario, e 61-135 g/km di CO2. Alle buone performance del mercato di questo inizio 2023 ha probabilmente contribuito anche lo sblocco degli ordini rimasti inevasi nei mesi precedenti a causa dei rallentamenti nella catena di fornitura, per via della crisi dei microchip e delle materie prime”.

Le elettriche più vendute

La quota di mercato delle auto elettriche nel mese di aprile in Italia è stata pari al 3,2%, e del 3,7% nei primi quattro mesi, mentre le vendite sono aumentate del 31,3% in aprile e del 42% nel cumulato (gennaio-aprile).

Tra le auto elettriche di maggiore successo in Italia troviamo al primo posto la Tesla Model Y, seguita immediatamente da Fiat 500, in seconda posizione, e da Smart ForTwo, sul terzo gradino del podio. Tra le altre in top ten ci sono anche MG4, Tesla Model 3, Dacia Spring, Renault Twingo, Renault Megane, Peugeot 208 e Audi Q4.

A proposito di alimentazioni alternative in Italia

Analizzando le immatricolazioni per alimentazione, secondo l’ANFIA, le auto ad alimentazione alternativa rappresentano ad aprile oltre la metà del mercato (51%), con volumi in crescita del 26,8% rispetto a quelli dello stesso mese del 2022; nel cumulato crescono del 27,7% con una quota del 52,9%.

Tra queste, le vetture elettrificate rappresentano il 42,7% del mercato di aprile e il 43,7% del cumulato (gennaio-aprile 2023), in aumento del 26,3% nel mese e del 30,1% nel quadrimestre. Nel dettaglio, le ibride non ricaricabili aumentano del 28,9% nel mese, del 31,8% nel cumulato.

Le ricaricabili aumentano del 16,1% ad aprile e nel periodo gennaio-aprile crescono del 22,9%. Le ibride plug-in crescono del 7,7% ad aprile e del 10,7% nel quadrimestre.

Per finire vediamo comunque la situazione delle motorizzazioni tradizionali: le auto a benzina vedono un aumento del 39,4% ad aprile 2023, mentre le diesel crescono del 21% rispetto allo stesso mese del 2022. Nei primi quattro mesi del 2023, le immatricolazioni di auto a benzina aumentano del 29,7% e quelle delle auto diesel del 20,7%.

E che dire delle auto a gas? Rappresentano l’8,4% dell’immatricolato di aprile, di cui l’8,3% è rappresentato da macchine a GPL (+43,7%) e lo 0,1% da veicoli a metano (-89,3%).