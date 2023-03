Come vendere un’auto incidentata (e perché conviene)

Restare coinvolti in un sinistro è sempre fastidioso e traumatico, ma lo è ancora di più quando ci si ritrova con l’auto distrutta. In questi casi infatti alla paura e al fastidio si aggiunge anche la rabbia all’idea di dover pagare altri soldi per demolire il veicolo inutilizzabile.

Perché vendere un’auto incidentata

In questi casi c’è una soluzione che permette non solo di risparmiare i soldi della demolizione, ma anche di guadagnarci. Tutto semplicemente vendendo l’auto incidentata, non più marciante oppure distrutta. Il mezzo può ancora valere qualcosa se ci si affida ai giusti operatori. Esistono infatti delle aziende che si occupano di fare proprio questo: comprano veicoli che hanno subito dei sinistri, pagando direttamente il proprietario.

I vantaggi sono molti, soprattutto perché le valutazioni sui mezzi danneggiati e sinistrati sono ottime. Per accedere al servizio basta contattare l’azienda che si occupa di ritiro auto incidentate (anche via WhatsApp) e richiedere una stima. Un team di esperti poi si occuperà di offrire una valutazione dell’auto, proponendo una cifra. Una volta accettato, il proprietario indicherà il luogo del ritiro.

I servizi offerti sono rapidi, sicuri e convenienti. Si può inviare una foto del mezzo incidentato direttamente al numero WhatsApp, ottenendo il ritiro di veicoli non marcianti, danneggiati o sinistrati, purché siano sempre in possesso di foglio complementare e regolare libretto di circolazione originale.

A chi vendere un’auto incidentata

Quando si decide di vendere un’auto incidentata è importante scegliere il partner giusto. Un’azienda che sia specializzata nel settore della vendita e del ritiro di veicoli incidentati, ma soprattutto che lo faccia nel modo migliore. Quando un mezzo viene coinvolto in un sinistro spesso rischia di restare compromesso. A quel punto il proprietario si trova in grave difficoltà, non solo privato del veicolo, ma anche costretto a pagare per smaltirlo.

Se il veicolo non è marciante, la carrozzeria è distrutta e il motore è fuso infatti il rischio è che l’auto diventi solamente un peso e, peggio ancora, una spesa. In questi casi risulta inutile anche rivolgersi ai privati perché nessuno acquisterebbe mai una vettura incidentata e, anche nel caso in cui tutto questo avvenga, non si avrebbe mai la sicurezza nei confronti della controparte.

Il servizio di ritiro auto incidentate opera in tutta Italia, in particolare in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Liguria. I servizi sono rapidi con ritiro dei mezzi incidentati a Varese, Milano, Brescia, Bergamo e in tante altre città su richiesta, come Firenze, Novara, Bologna, Roma, Verona, Genova e Torino.

Quanto vale un’auto incidentata

Il valore di un’auto incidentata è legata a diversi fattori. Molto spesso chi si ritrova con la macchina distrutta dopo un sinistro è convinto che l’unica soluzione sia farla demolire, finendo anche per spendere altri soldi. In realtà esistono aziende specializzate che acquistano le macchine incidentate e sono in grado di offrire le condizioni economiche migliori del mercato. Questo servizio permette non solo di risolvere molti problemi, ma anche di aiutare i proprietari a monetizzare molto di più di quanto riuscirebbero a fare con una trattativa con un concessionario oppure un privato.

Il valore dell’auto incidentata, in ogni caso, viene stabilito attraverso una accurata perizia che consente di fornire una quotazione soddisfacente e reale. In più l’azienda si occupa di espletare tutte le pratiche legate al passaggio di proprietà, restituendo un alto valore a un veicolo che, in altri casi, sarebbe solo non marciante o distrutto, senza alcun mercato.