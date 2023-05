Come si aggiorna la compatta giapponese di successo

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Toyota Toyota Yaris nuova gamma ibrida per il 2024

Toyota ha annunciato tutte le novità previste per il prossimo anno, che vanno a rafforzare ulteriormente la gamma Yaris Hybrid, aumentando l’attrattività sul mercato di un modello che non ha certo bisogno di presentazioni, e che si è dimostrato di grandioso successo per il marchio, sin dal lancio.

Un importante numero di miglioramenti in termini di prestazioni, sicurezza e design darà la possibilità alla nuova Yaris di rimanere ai vertici della categoria nel segmento B, tra i più competitivi.

Toyota ha deciso di aumentare potenza e prestazioni del powertrain Full Hybrid-Electric – per una scelta più ampia in termini di motorizzazioni – e aumentare l’efficacia degli avanzati sistemi di sicurezza attiva e assistenza alla guida. la Casa nipponica ha introdotto una digital experience completamente rinnovata: tra gli elementi inediti troviamo un digital cockpit personalizzabile, un sistema multimediale più potente e intuitivo, connettività facile e immediata e, per la prima volta, una digital key per aprire e avviare l’auto.

Costruita in Europa per i clienti europei, la nuova Yaris consolida ulteriormente la reputazione di Toyota nella progettazione e ingegnerizzazione di vetture compatte.

Il nuovo motore più potente

La nuova Toyota Yaris prevede aggiornamenti al powertrain Full Hybrid-Electric, fondamentali per dare all’auto un appeal maggiore, offrendo prestazioni più elevate e un’esperienza di guida più coinvolgente e gratificante. Qualità sempre apprezzate per i potenziali clienti di segmento B, in particolare quelli intenzionati a sostituire la propria auto con un modello più compatto.

I nuovi acquirenti potranno scegliere tra due propulsori Full Hybrid per conciliare al meglio le loro esigenze, beneficiando comunque di livelli di emissioni ridotti. Al suo debutto il powertrain da 1.5 litri è stato elogiato per la sua efficienza eccezionale in termini di consumi ed emissioni e per la possibilità di ottenere elevate percorrenze in modalità 100% elettrica.

Implementando la componentistica di quinta generazione della tecnologia Full Hybrid-Electric di Toyota, il powertrain offre ora più potenza, più coppia e un piacere di guida più gratificante. La Casa ha previsto inoltre un nuovo sistema con un moto-generatore elettrico più grande e potente e modifiche al software e ai componenti della Power Control Unit (PCU), che portano un aumento della potenza totale pari al 12%, da 116 CV/85 kW a 130 CV/96 kW. Le modifiche portano anche un aumento molto importante della coppia, con il valore massimo che aumenta del 30% su tutto il range di funzionamento del motore, da 141 Nm a 185 Nm.

Tutti elementi che portano un’accelerazione notevolmente più brillante, non solo nello sprint 0-100 km/h, ma soprattutto nelle riprese a velocità sostenuta. Mezzo secondo in meno nello scatto da 0 a 100 km/h (9,2 secondi) e una notevole riduzione nella ripresa da 80 a 120 km/h (7,5 secondi). Tutti miglioramenti che Toyota ha ottenuto dovendo accettare un minimo aumento delle emissioni di CO2; la Yaris continua a essere la best-in-class che tutti conosciamo, mantiene il suo status, con un range compreso tra i 96 e i 116 g/km.

Fonte: Ufficio Stampa Toyota

L’aumento della potenza racconta solo una parte della storia, ma la vera differenza sta nel modo in cui viene erogata. Mentre per quanto riguarda l’aumento della coppia a tutti i regimi, possiamo dire che si traduce in maggiore reattività e dinamicità.

Il propulsore Full Hybrid-Electric è al primo posto tra i motivi che spingono i clienti ad acquistare Toyota Yaris. Grazie alle prestazioni decisamente migliorate, l’appeal del modello sarà ancora maggiore: un motore confortevole e parsimonioso in città, scattante e reattivo sulle strade a scorrimento veloce.

Nella nuova gamma Toyota Yaris Hybrid 2024, con l’offerta di propulsori dual hybrid, i clienti potranno scegliere tra il consolidato powertrain ibrido dalle emissioni più basse della categoria – denominato Hybrid 115 – o il nuovo propulsore che offre un sensibile aumento delle performance pur continuando a essere il migliore dal punto di vista ambientale nel segmento, l’Hybrid 130 – in riferimento alla potenza portata a 130 CV96 kW).

Gli allestimenti Premiere Edition e GR SPORT saranno equipaggiati con il propulsore Hybrid 130.

Yaris è ancora più sicura grazie al nuovo sistema Toyota T-Mate

L’attuale generazione di Yaris è stata sviluppata per essere l’auto compatta più sicura al mondo, ed è per questo che la Casa ha deciso di mettere a disposizione della gamma un ampio ventaglio di equipaggiamenti di sicurezza attiva e passiva presenti a bordo.

Con la Nuova Yaris, che sappiamo essere una best seller per la Casa giapponese, Toyota ha deciso di introdurre caratteristiche di sicurezza aggiuntive e migliorate per consolidare la leadership di Yaris nell’ambito della sicurezza stradale.

Una delle novità più grandi e apprezzabili è il nuovo sistema Toyota T-Mate, che racchiude tutte le funzionalità avanzate che rendono l’auto più sicura e più facile da guidare e parcheggiare. Nella nuova Yaris, questi equipaggiamenti sono più efficaci che mai, con funzioni aggiuntive e migliorate, inclusi i sistemi di assistenza alla guida Toyota Safety Sense di ultima generazione.

Fonte: Ufficio Stampa Toyota

Nell’ottica di ridurre e, nel lungo termine, eliminare del tutto gli incidenti stradali, Toyota offre di serie su Yaris funzionalità tecnologiche avanzate, che spesso sono a pagamento o addirittura non disponibili su altri modelli di segmento B.

Grazie al suo nuovo sistema multimediale e al modulo di comunicazione dati (DCM), la Casa offre la flessibilità e la convenienza degli aggiornamenti software over-the-air, che consente l’aggiornamento del Toyota Safety Sense e delle funzioni multimediali senza alcun problema e senza nemmeno più la necessità di portare l’auto in un centro di assistenza. Gli aggiornamenti possono essere scaricati mentre si è in viaggio, pronti per essere installati nel momento più comodo per il guidatore.

La nuova generazione della best seller offre anche una nuova telecamera e un nuovo radar in grado rilevare oggetti ancora più distanti, sia in profondità che in ampiezza: questo consente un incremento significativo nella capacità del sistema di rilevare potenziali incidenti.

Per fare un esempio, il Pre-Collision System (PCS) è ora in grado di riconoscere un possibile impatto frontale e una gamma più ampia di oggetti e veicoli sulla traiettoria dell’auto, inclusi pedoni, ciclisti e da oggi anche motociclisti. L’Intersection Collision Avoidance Support – una caratteristica di sicurezza che ha debuttato per Toyota sull’attuale generazione di Yaris – ha allo stesso modo un ambito operativo più ampio, in grado di identificare il traffico in avvicinamento su due corsie e ciclisti in attraversamento e veicoli che tagliano lateralmente un incrocio. Tutte tecnologie di nuovissima generazione, che rendono l’esperienza a bordo decisamente ottimale.