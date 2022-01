Come cambia Dacia Duster per il 2022

Conosciamo tutti il SUV Dacia Duster, si tratta infatti di una delle auto di maggiore successo sul mercato, tra le più conosciute e vendute sia grazie al suo aspetto che grazie al suo prezzo di listino definito low cost e alla portata di tutti. La Casa ha deciso di apportare alcune novità all’auto che tanto la sua clientela apprezza.

Sappiamo che il mercato dei SUV è uno dei più apprezzati oggi, e continuerà ad esserlo anche per tutto il 2022. Abbiamo visto quali saranno le nuove proposte di segmento per quest’anno, le Case automobilistiche puntano molto su questa tipologia di auto così amato dai clienti. Dacia Duster è una delle vetture che verrà proposta nella sua nuova veste, il suo successo dura ormai da quasi 10 anni, quando è stato lanciato il primissimo modello sul mercato, e oggi il marchio si prepara a rafforzare la sua offerta di crossover e SUV.

Tutte le novità di Dacia per il futuro

Dacia presenterà la nuova variante a listino per Duster, denominata Extreme, che anticiperà l’arrivo del modello di taglia media, il Bigster di cui abbiamo tanto parlato lo scorso anno e che arriverà molto probabilmente nel 2025. La prima auto che sarà lanciata quest’anno sarà invece il crossover Jogger, altro veicolo che abbiamo già presentato, prenotabile dallo scorso dicembre.

La nuova Dacia Jogger

Apparsa per la prima volta al Salone di Monaco a settembre e lanciata a dicembre 2021, Dacia Jogger ha aperto ufficialmente gli ordini e il listino in Italia qualche settimana fa. È la nuova vettura familiare a 5/7 posti della Casa romena, che presenta un design accattivante rispetto alle sue antenate e le linee da wagon/crossover. La sua lunghezza è superiore a 4,5 metri, vanta un capiente bagagliaio da 160 litri (arriva fino a 1.800 l). La nuova Dacia Jogger ha in gamma esclusivamente motori a benzina o benzina/GPL, non è prevista al momento nessuna versione alimentata a gasolio. Solo Dacia Duster al momento resta a listino con motorizzazione diesel. I prezzi della nuova Jogger partono da 14.650 euro e arrivano a 18.350 euro.

Dacia Duster, la nuova variante Extreme

Come abbiamo detto, per il brand romeno Dacia, il modello di maggiore successo è ormai da quasi 10 anni la mitica Duster, sin dal momento del suo lancio sul mercato. Una vettura che in questi anni è stata aggiornata e presentata sul mercato in differenti versioni, e anche con diverse serie speciali che sono state sempre apprezzate dalla clientela. Nel 2022 arriverà la nuova edizione Extreme, che è già stata mostrata con largo anticipo, visto che farà la sua prima apparizione sul mercato in tarda primavera.

Le sue caratteristiche principali saranno le finiture in nero e arancione su specchietti, prese d’aria, paraurti anteriore e barre portatutto. Inediti cerchi in nero lucido, la carrozzeria verrà proposta in differenti varianti di colore, tra cui Iron Blue, Glacier White, Comet Gray, Arizona Orange, Pearl Black e la nuovissima Urban Gray. La nuova Dacia Duster Extreme sarà una serie speciale e limitata, disponibile con i motori a benzina 1.0 e 1.3 turbo TCe da 91 e 150 CV e il 1.0 turbo a benzina/GPL. Non sappiamo ancora i prezzi ufficiali ma potrebbero partire da 18.500 euro circa.