Il colore dell’auto più popolare: la classifica

Nell’acquisto di un’auto, la scelta del colore della carrozzeria è una delle fasi più importanti: nonostante ogni Casa automobilistica metta a disposizioni tante varianti cromatiche, ci sono delle colorazioni che vanno per la maggiore. Una ricerca svela quali sono i colori delle auto più scelti in Europa e nel mondo.

Axalta, uno dei maggiori fornitori automotive di vernici a livello globale, ha stilato il Global Color Popularity Report 2022, un report che spiega quali sono stati i colori più scelti per le vetture acquistate durante l'anno passato. La ricerca rivela che l'82% delle auto circolanti hanno i colori più tradizionali: il grigio, l'argento, il bianco e il nero.

In linea generale, dunque, i colori più diffusi per le auto sono quelli legati alle tonalità basate sul bianco: questa scelta non è dovuta ai costi più bassi, perché il bianco perlato, per esempio, è quasi sempre un optional che si paga a parte e rende anche più costose le riparazioni in carrozzeria. Al contrario, però, il bianco pastello solitamente è gratis.

La classifica dei colori di auto più diffusi nel mondo

Il bianco è il colore di auto più diffuso al mondo: come riferito dalla ricerca condotta da Axalta, su tutto il pianeta il 34% delle auto circolanti nel 2022 erano bianche, di cui il 20% bianco pastello e il 14% bianco perlato. Seconda posizione per il nero con il 21%, davanti al grigio con il 19%, all'argento e al blu entrambi con l'8%, al rosso co n il 5% e al marrone/beige con il 2%. Percentuali vicine all'1% per il verde, l'oro, il giallo e altre tonalità.

Secondo i dati raccolti da Axalta il bianco è praticamente il colore più diffuso delle auto in tutto il mondo tranne che in Europa: in testa alle preferenze degli automobilisti del Vecchio Continente, nel 2022, c'è stato il grigio, il colore che appartiene al 27% delle vetture europee circolanti nell'anno passato. Con il 22% il nero si prende la seconda posizione, davanti al 21% del bianco e all'11% del blu. Il 9% delle auto circolanti in Europa nel 2022 sono state di color argento: il 5% rosse, il 2% marroni o beige e l'1% verdi o gialle.

In Nord America quasi un'auto su tre è bianca: al secondo posto troviamo il grigio che precede nell'ordine il nero, il blu, l'argento e il rosso. La diffusione più alta di vetture bianche si trova in Cina dove rappresentano il 43% delle auto circolanti: il nero è il secondo colore preferito dagli automobilisti cinesi, davanti al grigio, al blu e al rosso.

Colori auto: come sono cambiati i gusti degli automobilisti

Il Global Color Popularity Report di Axalta rivela anche come sono cambiati i gusti degli automobilisti europei nel corso degli anni: dal 1980 al 1987, infatti, il colore più diffuso sulle strade d'Europa era il rosso. Finito il monopolio del rosso, colore simbolo della Ferrari, nel 1988 è iniziata un'era in cui le auto nere sono state in testa alla classifica per 11 dei 12 anni successivi, cedendo il posto al blu solamente nel 1995.

Dal 1999 al 2006 si sono imposti il grigio e l'argento, prima del ritorno del nero. Il bianco è stato il colore più diffuso in Europa dal 2013 al 2018, mentre dal 2019 in testa alle preferenze c'è sempre il grigio.