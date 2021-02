Le dieci auto più vendute in Europa a gennaio

editato in: da

Trionfo giapponese nella classifica delle auto più vendute in Europa durante il mese di gennaio 2021. Al primo posto della graduatoria di vendita, elaborata dai dati raccolti da Jato Dynamics, c’è la Toyota Yaris, l’utilitaria ibrida che fin dal suo debutto ha conquistato il pubblico del Vecchio Continente.

Dopo il record di vendite stabilito da Toyota Yaris in Italia nel mese di novembre dello scorso anno, quando sono state immatricolate ben 4.525 unità nel nostro paese, il modello della Casa giapponese si impone anche a livello continentale, diventando la vettura più venduta a gennaio. In totale, in tutta Europa, sono state 18.093 le Yaris vendute: un numero che segna un aumento del 3% rispetto all’anno precedente per il modello nipponico.

Seconda per la Peugeot 208 eletta Auto dell’Anno nel 2020: per la compatta francese si registrano 17.310 unità vendute a livello europeo nel primo mese del 2021. A chiudere il podio in terza posizione, con 15.922 modelli venduti, c’è la Dacia Sandero.

Scorrendo la classifica, al quarto posto c’è la Golf, modello che da sempre, all’interno del listino Volkswagen, è sinonimo di vendite. Per la berlina tedesca, arrivata alla sua ottava generazione, si sono registrate 15.277 unità vendute in tutta Europa a gennaio. I numeri segnano comunque un trend negativo rispetto all’anno passato, con un -42% frutto anche del debutto dell’elettrica Volkswagen ID.3, concorrente interna al marchio di Wolfsburg.

Quinta posizione per la Opel Corsa che a gennaio ha venduta 14.951 unità in tutta Europa, precedendo la seconda Peugeot presente nella top ten: la 2008 che può vantare 14.916 modelli venduti. Al settimo posto c’è un’altra vettura francese: la Renault Clio con 14.446 unità vendute nel Vecchio Continente durante il mese di gennaio.

Bisogna scorrere fino all’ottavo posto per trovare una vettura italiana, la Fiat Panda. La compatta del Lingotto, da sempre regina di vendite in Italia, si difende anche sul mercato europeo, dove ha fatto segnare il numero di 14.122 unità vendute. Alla nona posizione nella classifica delle auto più vendute in Europa nel mese di gennaio del 2021, con 13.896, c’è la Volkswagen T-Roc, il Suv compatto della Casa tedesca che ha riscosso un grande successo sin dal suo debutto avvenuto nel 2017. Decima posizione, infine, per la Skoda Octavia.