Le dieci auto più rubate in Italia

In Italia cresce il numero di automobili che una volta rubate, spariscono nel nulla. La percentuale di recupero di veicoli sottratti è scesa al 38%: a rivelarlo è il " Dossier sui Furti d'Auto " elaborato da LoJack Italia, società del Gruppo CalAmp leader nelle soluzioni telematiche per l'Automotive e nel recupero dei veicoli rubati.

Il dossier, frutto dell'elaborazione dei dati forniti dal Ministero dell'Interno del 2020, integrati con quelli provenienti da elaborazioni e report nazionali e internazionali, ha portato anche alla pubblicazione della classifica delle 10 auto più rubate in Italia.

In coda alla top ten c'è la Fiat Uno: pur non essendo più sul mercato, la compatta della Casa del Lingotto continua ad essere una delle vetture preferite dai "topi d'auto". Nel 2020, infatti, sono stati rubati 718 esemplari di Uno: a facilitare i furti, molto probabilmente, è l'assenza di sistemi elettronici in grado di contrastare i ladri.

Al nono posto c'è Opel Corsa, modello best seller della Casa tedesca: sono 821 le Corsa rubate durante i 12 mesi del 2020. I ladri tendono a preferire modelli popolari che risultano più facili da rivendere, sia interi che in forma di ricambi: non a caso all'ottavo posto c'è Ford Fiesta con 1.138 esemplari sottratti ai legittimi proprietari.

Stesso discorso per la Renault Clio, tra i modelli più venduti del marchio transalpino: la compatta francese occupa la posizione numero sette con 1.324 esemplari rubati nel 2020. Salendo la classifica verso l'alto, in sesta posizione troviamo la Smart ForTwo con 1.381 unità rubate.

Se la Volkswagen Golf è l'auto più venduta in Europa, al tempo stesso risulta essere anche la quinta più rubata in Italia: sono 1.491 gli esemplari rubati nel 2020 nel nostro Paese. L'intramontabile modello della Casa tedesca è molto gettonato tra i ladri, anche per via del suo valore residuo sempre molto alto.

Fuori dal podio la Lancia Ypsilon che ha da poco festeggiato i 35 anni di storia: 2.930 unità rubate nel 2020, quasi la metà rispetto alla Fiat Punto che occupa la terza posizione di questa speciale classifica con 5.252 furti.

Le posizioni più alte della graduatoria sono dominate dai modelli italiani: al secondo posto troviamo la Fiat 500 con 6.889 esemplari sottratti ai legittimi proprietari. Stabilmente in cima alla classifica delle auto più vendute in Italia, la Fiat Panda è anche la regina delle vetture più rubate: sono 7.415, infatti, i casi di furto segnalati nel corso del 2020.