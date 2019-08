La classifica delle auto più vendute al mondo

editato in: da

La Toyota Corolla è l’auto più venduta al mondo nel 2019.

I dati si riferiscono al periodo di tempo che va da gennaio a giugno e vedono il modello della casa giapponese svettare su tutte le altre. Nei primi sei mesi dell’anno, sono state vendute qualcosa come 596.282 esemplari di Toyota Corolla in tutti i continenti.

In seconda posizione troviamo il Ford F-Series, il pick-up della Casa statunitense che domina il mercato interno ormai da decenni. Il modello si piazza dietro alla Toyota Corolla con 539.181 unità vendute in tutto il mondo da gennaio a giugno 2019. Gradino più basso del podio per un’altra Toyota, la Rav 4 con 440.597 esemplari venduti nei primi sei mesi dell’anno.

Subito fuori dal podio troviamo due modelli giapponesi, entrambi di Honda: la Civic e la CR-V, rispettivamente con 416.571 e 381.746 unità. Per trovare la prima automobile europea nella classifica delle vetture più vendute al mondo nei primi sei mesi del 2019, bisogna scendere fino al sesto posto occupato dalla Tiguan con 373.345 unità immatricolate. Il suv tedesco supera di poco un’altra vettura firmata Volkswagen, la Golf che con 362.849 auto vendute deve accontentarsi della settima posizione.

Di nuovo la Toyota all’ottava posizione con la Camry, una delle vetture più apprezzate nella produzione del marchio giapponese e può vantare 349.944 unità immatricolate da gennaio a giugno 2019. Nona posizione per i pick-up Ram, sempre molto gettonati nel mercato statunitense. A chiudere la top ten al decimo posto, infine, c’è la Volkswagen Polo con 322.513 pezzi venduti.

E in Italia? I dati relativi al nostro paese comprendono anche il mese di luglio. Al primo posto l’intramontabile Panda. L’utilitaria di casa Fiat ha fatto registrare 90.785 immatricolazioni nei primi sette mesi del 2019. Dietro, con numeri molto distanti, c’è la Lancia Ypsilon, grazie alle sue 38.997 unità vendute. Seguono a ruota la Renault Clio in terza posizione, la Jeep Renegade al quarto posto, la Dacia Duster al quinto, la Citroen C3 al sesto, la Fiat 500 X in settima posizione, la Volkswagen T-Roc ottava, la Dacia Sandero nova e la Polo al decimo posto.

A livello europeo, invece, comanda la Golf, davanti a due Renault: la Clio e la Captur. Nella top ten delle auto più vendute nel vecchio continente troviamo anche la Polo, la Tiguan, le Dacia Sandero e Duster, l’Opel Corsa, la Ford Fiesta e la Peugeot 208.