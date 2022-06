La classifica delle auto più vendute in Italia

La situazione del mercato automobilistico, come ben sappiamo, purtroppo è pessima. Le immatricolazioni sono in calo rispetto al periodo pre-pandemia, è un dato di fatto, nonostante fortunatamente il calo è sempre meno pesante, anche grazie agli incentivi statali, che comunque non bastano ancora a risollevare il settore.

La piattaforma per prenotare i bonus auto online è stata aperta lo scorso 25 maggio, come avevamo visto insieme. Chiaramente tardissimo per vederne i benefici nel mese di maggio stesso, che infatti ha registrato un nuovo calo - del 15% - rispetto allo scorso anno. Il risultato è negativo, è vero – e non è una novità – però è effettivamente il miglior dato registrato dall’inizio del 2022.

Il totale delle immatricolazioni nel 2022

Possiamo sommare il totale delle vetture vendute a maggio, 121.299, a quelle immatricolare dall’inizio del 2022: arriviamo a 556.974 unità distribuite sul mercato, nuovamente in calo rispetto al 2021, quando le vendite totali dei primi cinque mesi dell’anno erano state 735.420. Gli incentivi auto al momento sono l’unica misura che potrebbe risanare il settore, nonostante la loro struttura sia continuamente criticata dagli esperti del comparto automotive. Tra questi anche Michele Crisci, presidente dell’UNRAE, che ha dichiarato: “L’impianto dei sostegni contiene ancora alcune debolezze che l’UNRAE ha più volte indicato, a cominciare dalla richiesta avanzata dall’intero comparto di allungare da 180 a 300 giorni dalla firma del contratto il termine per usufruire dell’incentivi. Resta inoltre ancora irrisolto il problema dell’esclusione dal beneficio delle persone giuridiche (aziende e società di noleggio), omissione che di fatto riduce l’apporto dell’automotive al percorso di decarbonizzazione del Paese”.

Il Ministro Giorgetti rassicura: “I 180 giorni sono, come spesso accade in Italia, un termine ordinatorio e non perentorio, poi ci saranno delle modifiche. Ci sarà una proroga”.

Le auto a benzina e diesel calano drasticamente

Il crollo delle vetture alimentate a benzina e diesel sembra non arrestarsi, le quote di mercato sono scese al 28,4% e al 19,5% a maggio 2022. Sale invece l’interesse per le auto a GPL, che arriva a quota 7,8%, pessimo momento per il metano, all’1%. Non se la sono passata meglio le vetture a zero e basse emissioni, sicuramente complice l’attesa degli incentivi auto (arrivati il 25 del mese). Le elettriche a maggio erano a quota 3,7%, le auto ibride plug-in hanno raggiunto una quota di mercato pari al 6,1% e le invece sono le uniche leggermente in salita, arrivate al 33,5% (8% le full hybrid e 25,5% le mild hybrid).

Auto a benzina: le più vendute a maggio 2022

Di seguito la classifica delle auto a benzina più vendute il mese scorso:

Volkswagen T-Cross, con 2.190 unità immatricolate;

Volkswagen T-Roc, per un totale di 2.097 immatricolazioni;

Citroen C3, 2.095;

Toyota Aygo X, 1.948;

Opel Corsa, 1.886;

Peugeot 208: 1.714;

Fiat 500X; 1.314;

Hyundai i10, 1.212;

Volkswagen Polo; 1.055;

Volkswagen Taigo, 919.

Auto diesel: le preferite dagli italiani

Le auto alimentate a gasolio più vendute a maggio 2022:

Peugeot 3008: 1.680;

Jeep Renegade: 1.068;

Volkswagen T-Roc: 1.061;

Audi Q3: 1.047;

Alfa Romeo Stelvio: 989;

Fiat 500X: 959;

Dacia Duster: 879;

Jeep Compass: 860;

Ford Kuga: 812;

Citroen C3: 663.

Le auto ibride più vendute a maggio 2022

Tra i modelli ibridi preferiti il mese scorso ci sono:

Fiat Panda: 10.705;

Lancia Ypsilon: 3.708;

Fiat 500: 2.957;

Toyota Yaris Cross: 2.388;

Toyota Yaris: 1.720;

Ford Puma: 1.697;

Nissan Qashqai: 1.374;

Kia Sportage: 1.247;

Renault Captur: 932;

Hyundai Tucson: 811.

Auto ibride plug-in: i modelli preferiti a maggio 2022

Le ibride ricaricabili riscuotono un discreto interesse in Italia, di seguito le più vendute:

Jeep Compass: 1.982;

Jeep Renegade: 725;

BMW X1: 593;

Lynk&Co. 01: 403;

Cupra Formentor: 390;

Renault Captur: 196;

Mercedes GLE: 176;

Volvo XC40: 174;

BMW X3: 172;

Ford Kuga: 159.

Auto a zero emissioni: le elettriche più vendute a maggio 2022

Solo il periodo degli incentivi ci dirà la verità sulle vetture a zero emissioni, e il reale interesse da parte del mercato. Intanto a maggio le auto elettriche più vendute sono state:

Fiat 500: 749;

Smart ForTwo: 450;

Peugeot 208: 297;

Renault Twingo: 275;

Dacia Spring: 269;

Peugeot 2008: 219;

Mini: 177;

Renault Zoe: 177;

Volkswagen Up!: 164;

Volkswagen ID.3: 154.

Auto GPL: le più vendute a maggio 2022

I modelli a GPL preferiti:

Dacia Duster: 1.336;

Fiat Panda: 1.311;

Renault Captur: 1.182;

Dacia Sandero: 946;

Dacia Jogger: 555;

DR 5.0: 550;

Lancia Ypsilon: 541;

Kia Picanto: 302;

DR 6.0: 299;

Nissan Micra: 293;

Vetture a metano: le più vendute

Ormai il metano sta perdendo interesse e sparendo dal mercato auto; vediamo quali sono i modelli recentemente più acquistati (dati maggio 2022):