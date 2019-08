Le auto più vendute in Italia: domina la Fiat Panda

editato in: da

La Fiat Panda si conferma l’automobile più venduta in Italia.

Ancora una volta, l’utilitaria di casa Fiat è la vettura più comprata dagli italiani. Un successo che non accenna a diminuire per la Panda, solitamente in testa alle classifica di vendite sul nostro territorio. Solo la Renault Clio, nel 2018, riuscì a spodestarla nel mese di agosto. Dopo un breve periodo sul secondo gradino del podio, la Panda è tornata e riprendersi la sua corona.

Fiat Panda è la regina delle automobili italiane, la più venduta anche a luglio. La city car del Lingotto, nell’ultimo mese, vanta 10.800 unità vendute che vanno ad aggiungersi a quelle dei mesi precedenti, andando a raggiungere quota 90 mila nuove immatricolazioni in tutto il 2019. Numeri importanti, quelli dei dati diffusi da Unrae, che testimoniano lo strapotere del gruppo Fca, con tre vetture nelle prime tre posizioni. Al secondo posto, infatti, troviamo la Lancia Ypsilon con 4315 pezzi venduti a luglio e quasi 39 mila nei primi sette mesi del 2019. A chiudere il podio, sul gradino più basso, c’è la Jeep Renegade. Il modello, ormai stabilmente nelle primo posizioni, può vantare 4258 unità vendute a luglio e ben 28 mila da gennaio ad oggi, dato che la rende la quarta auto più venduta in tutto il 2019.

Fuori dal podio, al quarto posto della classifica delle auto best seller in Italia nel mese di luglio, si posizione la Dacia Sandero con 3907 esemplari venduti. Quinta posizione per la Fiat 500X a quota 3276, davanti alla Citroen C3 con 3276 unità immatricolate, alla Dacia Duster a 3161 e alla Renault Clio con 3139 modelli venduti. A chiudere la top ten ci sono la Volkswagen T-Roc al nono posto e la Jeep Compass al decimo, rispettivamente con 3067 e 2959 auto vendute.

La classifica della auto più vendute in tutto il 2019 è molto simile a quella di luglio. La Fiat Panda resta la regina incontrastata, con 90.785 modelli in sette mesi. Staccatissima la Lancia Ypsilon a quota 38.997 unità immatricolate, davanti alla Renault Clio, alla Jeep Renegade e alla Dacia Master. Secondo i dati dell’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicolo Esteri, il mercato delle autovetture nel mese di luglio rimane sui livelli dello scorso anno, facendo registrare un -0,1% rispetto al 2018.