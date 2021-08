La classifica delle auto più vendute in Italia

editato in: da

Il mercato automobilistico internazionale ha subito una crisi senza precedenti lo scorso anno. Come ben sappiamo, la pandemia di Coronavirus ci ha costretti tutti in casa per il lockdown, misura restrittiva assolutamente necessaria per la situazione sanitaria che stavamo vivendo.

In quel periodo, quasi tutte le attività commerciali sono rimaste chiuse. Nessuno poteva recarsi a lavoro, nessuno poteva aprire il suo negozio come ogni mattina, anche i meccanici erano chiusi e pure gli stabilimenti automobilistici e le concessionarie auto. Tanti si sono reinventati, anche i più grossi brand del settore, producendo mascherine e altri dispositivi di protezione individuali indispensabili soprattutto per gli operatori sanitari a contatto con i malati di Covid in ospedale.

Oggi finalmente si respira una nuova aria, la pandemia purtroppo continua e miete ancora vittime, ma la situazione è sicuramente in via di miglioramento. Stop alle zone rosse e alle chiusure delle attività commerciali non ritenute ‘di primaria necessità’. Per questo motivo, anche il mercato auto dà i primi timidi segnali di ripresa. In questo scenario, è interessante vedere quali sono le auto più vendute in Italia.

I numeri relativi al mese di luglio 2021 rispecchiano quello che in generale è l’andamento economico oggi dell’intero comparto. Stellantis infatti è in forte crescita, lo avevamo già visto, e in vetta alle classifiche c’è ancora lei, la mitica Fiat Panda, che stacca tutti gli altri modelli con numeri altissimi. In seconda posizione c’è Fiat 500, con ben 3.519 unità vendute in meno.

Nella classifica delle auto più vendute a luglio troviamo, nelle prime dieci posizioni, appaiono Fiat Panda, Fiat 500, Jeep Compass, Lancia Ypsilon, Fiat 500X, Totoya Yaris, Volkswagen T-Cross, Jeep Renegade, Ford Puma e Dacia Sandero. Ed è certamente merito degli incentivi auto, riproposti in Italia a partire dal 2 agosto, se il mercato si sta riprendendo. Case automobilistiche e concessionari possono finalmente vedere la luce in fondo al tunnel.

Secondo i dati forniti da UNRAE, l’Associazione delle Case automobilistiche estere che operano in Italia, possiamo dire quali sono le auto più vendute in Italia tra gennaio e luglio 2021. Nei primi 10 posti ci sono Fiat Panda, Lancia Ypsilon, Fiat 500, toyota Yaris, Fiat 500X, Jeep Renegade, Ford Puma, Citroen C3, Volkswagen T-Roc, Opel Corsa.