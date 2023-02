La classifica delle auto più vendute a gennaio 2023 in Italia

Il mercato automobilistico non sta vivendo un buon momento in Italia, la crisi è iniziata nel 2020 con la pandemia di Coronavirus, che ha bloccato completamente le vendite di veicoli. Poi sono subentrati altri fattori, come la crisi dei microchip, la carenza di materie prime, la guerra in Ucraina.

Il 2022, come abbiamo visto nelle scorse settimane, si è concluso con un bilancio negativo per le immatricolazioni in Italia, ancora in calo. Il 2023 è iniziato, finalmente, con una buona notizia per il numero di vendite. Nel mese di gennaio infatti sono state immatricolate in tutto 128.301 unità, in aumento del 19% rispetto allo stesso mese del 2022. La situazione tarderà a tornare alla normalità pre-Covid, ma l’andamento del mercato a gennaio 2023 fa ben sperare.

Il presidente dell’UNRAE, Michele Crisci, raccomanda di mantenere i piedi per terra; le previsioni per il 2023 sono di 1,4 milioni di immatricolazioni, pari a una crescita del 6,3% rispetto al 2022, con 83.000 auto vendute in più rispetto allo scorso anno.

Le auto più vendute in base all’alimentazione

Facendo un’analisi delle alimentazioni preferite dagli italiani (dati UNRAE) la benzina rimane più o meno sullo stesso livello del 2022, con un leggero calo dello 0,8% e un 26,4% di quota di mercato. Nessun grande cambiamento nemmeno per quanto riguarda il diesel, che resta a quota 19,1%. La situazione per benzina e diesel è molto complessa, i prezzi alla pompa sono in continuo aumento ormai da un anno e gli italiani sono stremati.

Forse anche per questo motivo le vetture alimentate a GPL sono in espansione, la quota di mercato infatti è arrivata al 10,3% in Italia il mese scorso. A causa dei costi elevati invece il metano oggi è l’ultima scelta degli automobilisti, praticamente sparito (0,2% di quota).

Le auto ibride sono ancora le più vendute, con una quota di mercato del 36,7%: il 27% per le mild hybrid e il 9,7% per le full hybrid. I modelli ibridi plug-in e le vetture elettriche invece non hanno registrato grandi numeri, nonostante gli incentivi: le prime si mantengono su quota 4,7%, mentre le EV addirittura subiscono un calo e passano al 2,6%.

Le auto più vendute in Italia

Vediamo la Top Ten delle auto più vendute in Italia a gennaio 2023. In decima posizione troviamo il SUV Renault Captur, con 2.883 immatricolazioni.

Nono posto della classifica per Toyota Yaris Cross, con 2.914 unità vendute. Ottava nella Top Ten Volkswagen T-Roc (3.142), settimo posto delle auto più vendute in Italia a gennaio 2023 per Toyota Yaris, con 3.187 immatricolazioni, segue poi Dacia Duster (3.551) e in quinta posizione troviamo la bella city car Lancia Ypsilon (3.582), da sempre uno dei modelli più amati nel Bel Paese, di cui sono uscite un numero infinito di serie speciali negli anni.

A un passo dal podio c’è la Fiat 500, con 3.660 immatricolazioni. Ed eccoci finalmente sul podio: terzo gradino per Dacia Sandero, la low cost tanto amata sin dalla nascita (4.098), secondo posto per Jeep Renegade – con 4.384 immatricolazioni – e la regina è ancora una volta lei: l’auto più venduta in Italia è Fiat Panda, anche a gennaio 2023. Spiazza completamente la concorrenza, immatricolando ben 10.684 unità, più del doppio di quelle vendute dall’auto al secondo posto in classifica.